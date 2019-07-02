Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику



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Елизавета II

Королева призналась, что ей уже трудно делать записи

Британский актер Майкл Пейлин заявил, что у 93-летней королевы есть личный дневник. Елизавета II записывает в него сокровенные мысли каждый вечер перед сном.

76-летний актер утверждает, что монархиня раскрыла ему свой секрет во время официального ужина после его посвящения в рыцари. Пейлин и Елизавета II сидели рядом во время мероприятия в Виндзорском замке.

Известный актер не упустил возможности поближе познакомиться с королевой. Он показал ей свой личный дневник.

К его удивлению, монархиня ответила, что у нее тоже есть секретный блокнот. Королева призналась, что ей уже трудно делать записи. «Я обычно пишу в течение 15 минут, потом я начинаю засыпать, и моя голова склоняется на стол», – сказала Елизавета II. По словам Майкла Пейлина, затем она сделала движение головой, будто действительно засыпает.

«Между нашими дневниками есть одно различие: мои записи, возможно, для публикации, ее – точно нет», – поделился актер для Daily Mail.