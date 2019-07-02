  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику

    • Розсилка
    Елизавета II - Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II

    Королева призналась, что ей уже трудно делать записи

    Британский актер Майкл Пейлин  заявил, что у 93-летней королевы есть личный дневник. Елизавета II записывает в него сокровенные мысли каждый вечер перед сном.

    76-летний актер утверждает, что монархиня раскрыла ему свой секрет во время официального ужина после его посвящения в рыцари. Пейлин и Елизавета II сидели рядом во время мероприятия в Виндзорском замке.

    Известный актер не упустил возможности поближе познакомиться с королевой. Он показал ей свой личный дневник.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику
    Елизавета II призналась, что доверяет свои тайны только личному дневнику

    К его удивлению, монархиня ответила, что у нее тоже есть секретный блокнот. Королева призналась, что ей уже трудно делать записи. «Я обычно пишу в течение 15 минут, потом я начинаю засыпать, и моя голова склоняется на стол», – сказала Елизавета II. По словам Майкла Пейлина, затем она сделала движение головой, будто действительно засыпает.

    «Между нашими дневниками есть одно различие: мои записи, возможно, для публикации, ее – точно нет», – поделился актер для Daily Mail.

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ