  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса

    • Розсилка
    <p>3 марта состоялась торжественная церемония вручения орденов и титулов в Букингемском дворце</p> <div></div> - Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса

    3 марта состоялась торжественная церемония вручения орденов и титулов в Букингемском дворце

    Мероприятие проводится в Великобритании на регулярной основе с 1952 года, однако впервые за все время существования церемонии, королева появилась на нем в перчатках

    93-летняя Елизавета II решила скрыть руки и тем самым обезопасить себя от распространяющегося по всему миру опасного заболевания. Правительство Британии предупредило королеву о том, как передается коронавирус и какие меры стоит предпринять на мероприятиях с массовым скоплением людей, чтобы не допустить его распространения, сообщает Daily Mail.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса
    Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса
    Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса
    Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса

    С 1952 года Елизавета II выдала без малого 388 тысяч орденов и почетных званий и провела более 540 церемоний жалования титулов. При этом Ее Величество всегда пожимает руку каждому, кому вручает награду. Таким образом, королева контактирует с огромным количеством людей.

    Перед проведением мероприятия в Букингемском дворце премьер-министр Мэтт Хэнкок доложил королеве о новых заболевших в пределах страны. В Великобритании зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. В связи с этим в стране усилены меры безопасности, которыми королева решила не пренебрегать.

     Читайте также: Макс Барских рассказал о своем отце: «Он был алкоголиком»

     

    Королева Елизавета II вирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ