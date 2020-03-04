Елизавета II впервые надела перчатки на официальной встрече из-за коронавируса



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3 марта состоялась торжественная церемония вручения орденов и титулов в Букингемском дворце

Мероприятие проводится в Великобритании на регулярной основе с 1952 года, однако впервые за все время существования церемонии, королева появилась на нем в перчатках

93-летняя Елизавета II решила скрыть руки и тем самым обезопасить себя от распространяющегося по всему миру опасного заболевания. Правительство Британии предупредило королеву о том, как передается коронавирус и какие меры стоит предпринять на мероприятиях с массовым скоплением людей, чтобы не допустить его распространения, сообщает Daily Mail.

С 1952 года Елизавета II выдала без малого 388 тысяч орденов и почетных званий и провела более 540 церемоний жалования титулов. При этом Ее Величество всегда пожимает руку каждому, кому вручает награду. Таким образом, королева контактирует с огромным количеством людей.

Перед проведением мероприятия в Букингемском дворце премьер-министр Мэтт Хэнкок доложил королеве о новых заболевших в пределах страны. В Великобритании зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом. В связи с этим в стране усилены меры безопасности, которыми королева решила не пренебрегать.