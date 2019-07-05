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    Жизнь

    Эльза Хоск в ассиметричном купальнике похвасталась стройной фигурой

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    Эльза Хоск - Эльза Хоск в ассиметричном купальнике похвасталась стройной фигурой
    Эльза Хоск
    instagram.com/hoskelsa

    30-летняя шведская топ-модель снова взбудоражила публику пикантным снимком

    Эльза Хоск позировала на территории отеля в Стамбуле в слитном ассиметричном купальнике.

    Хоск поделилась фото, на котором она стоит в красивой позе, показывающей все достоинства её фигуры. За моделью открывается красивый вид на город, озеро, проплывающий теплоход и голубое небо, отражающееся в витражных окнах отеля. На Эльзу надет слитный черный купальник с пикантным разрезом на спине и нижней частью «бразилана», которая подчеркивает упругие ягодицы.

    Форма изделия позволяет сделать акцент на плавных изгибах спины, тонкой талии, стройных рельефных ногах. Хоск дополнила пляжный look легкой черной панамкой и белыми шлёпками на маленьких квадратных каблучках. Игра света и теней, а также ровный загар оттенка молочного шоколада сделали снимок ещё более эффектным.

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    Эльза Хоск в ассиметричном купальнике похвасталась стройной фигурой
    Эльза Хоск в ассиметричном купальнике похвасталась стройной фигурой
    instagram.com/hoskelsa

    Реакция поклонников не заставила себя ждать. «Мое вдохновение», «Тело мечты», «Грандиозно», «Прекрасна», «Ты всегда должна быть такой милой, или как?», — прокомментировали восхищённые подписчики в Instagram.

    Джерело: graziamagazine.ru

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