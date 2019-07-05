Эльза Хоск в ассиметричном купальнике похвасталась стройной фигурой



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Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

30-летняя шведская топ-модель снова взбудоражила публику пикантным снимком

Эльза Хоск позировала на территории отеля в Стамбуле в слитном ассиметричном купальнике.

Хоск поделилась фото, на котором она стоит в красивой позе, показывающей все достоинства её фигуры. За моделью открывается красивый вид на город, озеро, проплывающий теплоход и голубое небо, отражающееся в витражных окнах отеля. На Эльзу надет слитный черный купальник с пикантным разрезом на спине и нижней частью «бразилана», которая подчеркивает упругие ягодицы.

Форма изделия позволяет сделать акцент на плавных изгибах спины, тонкой талии, стройных рельефных ногах. Хоск дополнила пляжный look легкой черной панамкой и белыми шлёпками на маленьких квадратных каблучках. Игра света и теней, а также ровный загар оттенка молочного шоколада сделали снимок ещё более эффектным.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. «Мое вдохновение», «Тело мечты», «Грандиозно», «Прекрасна», «Ты всегда должна быть такой милой, или как?», — прокомментировали восхищённые подписчики в Instagram.

Джерело: graziamagazine.ru