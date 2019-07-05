Розенко запевнив, що тариф на електроенергію для населення зростати не буде



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З 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії

З впровадженням ринку електроенергії ціна для населення не зростатиме.

Про це в ефірі «Прямого» заявив віце прем’єр-міністр Павло Розенко.

«З 1 липня почав діяти ринок електроенергії, ціни будуть встановлюватись ринком. На виконання цього закону Уряд прійняв рішення, що унеможливить на першому етапі зростання ціни на електрику. Для побутових споживачів не буде піднята ціна на електроенергію», - заявив урядовець.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету ЄС, а також умовою співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро в поточному році.