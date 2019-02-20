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    Жизнь

    Эмма Уотсон выбрала яркий костюм для встречи с президентом Франции

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    <span>Эмма Уотсон</span> - Эмма Уотсон выбрала яркий костюм для встречи с президентом Франции
    Эмма Уотсон

    28-летняя Эмма Уотсон приняла участие в первом Консультативном совете G7 по гендерному равенству

    На встречу в Елисейский дворец в Париже британская актриса приехала в ярком стильном костюме.

    Фотографы сняли Эмму перед заседанием, которое приходило при участии президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.

    Для важной встречи Уотсон выбрала изумрудный костюм-двойку, очень актуальный в этом сезоне. Мы уже видели, как в подобных ярких total look на официальных мероприятиях появлялись Наталья Водянова, Мелания Трамп и многие другие знаменитости.

    Зеленый костюм актриса дополнила ярко-желтыми босоножками, а завершили образ лаконичные золотые украшения и маленький прозрачный пластиковый клатч.

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    Эмма Уотсон выбрала яркий костюм для встречи с президентом Франции
    Эмма Уотсон выбрала яркий костюм для встречи с президентом Франции
    Legion Media

    Эмма Уотсон стала послом доброй воли ООН по защите прав женщин в 2014 году. Кроме того, актриса — активистка кампании HeForShe (движения солидарности за равенство полов, созданное организацией «ООН-Женщины»).

    «Возможность изменить ситуацию к лучшему предоставляется не каждому, и я не собираюсь воспринимать ее легкомысленно. Права женщин — это нечто настолько неразрывно связанное с тем, кто я есть, настолько личное и глубоко укоренившееся в моей жизни, что я не могу представить себе более захватывающую возможность повлиять на жизнь женщин», — отметила актриса на встрече в Елисейском дворце.

    Джерело: graziamagazine.ru

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