73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера



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Дайан Китон

Оскароносная актриса теперь может похвастаться еще одним умением - танцевать с помпонами.

Знаменитая актриса Дайан Китон снялась в очередной комедии Poms («Помпоны»). В ней она играет женщину, которая когда-то в молодости была чирлидером.

По сюжету, в один прекрасный день она решает собрать свою команду поддержки, чтобы снова попытать себя в этом искусстве. Однако дамам в элегантном возрасте предстоит всему учиться заново. За прошедшие года все танцевальные па претерпели значительные изменения.

Режиссерское кресло заняла Зара Хэйз. В одном из эпизодов героини попали на собрание болельщиков спортивной команды и впервые наблюдают, как девушки 17-18 лет репетируют свои танцы. «Для них это своеобразный шок, когда они понимают, как все изменилось в чирлидинге», - отмечает Хейз.

Напомним, Дайан Китон - обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Лауреат «Золотого глобуса» за роль в фильме «Любовь по правилам и без». За пределами Америки известна главным образом благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1972, 1974, 1990) и фильмам Вуди Аллена. Фильмы с Дайан Китон заработали более $2,7 млрд.

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