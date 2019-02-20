  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера

    • Розсилка
    Дайан Китон - 73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    Дайан Китон

    Оскароносная актриса теперь может похвастаться еще одним умением - танцевать с помпонами.

    Знаменитая актриса Дайан Китон снялась в очередной комедии Poms («Помпоны»). В ней она играет женщину, которая когда-то в молодости была чирлидером.

    По сюжету, в один прекрасный день она решает собрать свою команду поддержки, чтобы снова попытать себя в этом искусстве. Однако дамам в элегантном возрасте предстоит всему учиться заново. За прошедшие года все танцевальные па претерпели значительные изменения.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера
    73-летняя звезда «Крестного отца» Дайан Китон снялась в роли чирлидера

    Режиссерское кресло заняла Зара Хэйз. В одном из эпизодов героини попали на собрание болельщиков спортивной команды и впервые наблюдают, как девушки 17-18 лет репетируют свои танцы. «Для них это своеобразный шок, когда они понимают, как все изменилось в чирлидинге», - отмечает Хейз.

    Напомним, Дайан Китон - обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Лауреат «Золотого глобуса» за роль в фильме «Любовь по правилам и без». За пределами Америки известна главным образом благодаря трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» (1972, 1974, 1990) и фильмам Вуди Аллена. Фильмы с Дайан Китон заработали более $2,7 млрд.

     Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.


     

    кино актриса Золотой глобус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ