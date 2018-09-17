Есть повод обновиться: официально вышла iOS 12



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iOS 12 официально стала доступной для пользователей “яблочных” смартфонов. Украинцы смогут установить iOS 12 в 20.00.

Новая iOS вышла для iPhone 5s, SE и новее, а также для iPad, начиная от первого Air и iPod Touch шестого поколения.

В iOS 12 появилось множество новых функций и изменений в интерфейсе, а главное – прошивка двенадцатой версии значительно увеличивает скорость работы iPhone и iPad.

Обещано ускорение запуска приложений на 40%, клавиатура работает на 50% быстрее, камера – на 70% быстрее. И это также на старых девайсах.

Основными дополнениями стали следующие функции:

Новое приложение Measure, в двух словах – это линейка, которая измеряет любые предметы с помощью AR. Углы, длину и тому подобное.

Улучшилось приложение Photos: поиск и распознавание, появилась возможность поиска важных моментов и людей.

Появилось новое приложение Ярлыки. Можно создавать ярлыки для различных действий в приложениях. Например, несколько ярлыков напоминания о приеме лекарств.

Приложение Apple Books получил новый дизайн и название. Есть функция «Читаю сейчас», которая позволяет вернуться к чтению с того места, где остановился.

Режим «Не беспокоить» получил новый режим «Во время сна».

iOS 12 предоставит еженедельный отчет о том, сколько времени вы провели в iPhone.

FaceTime и FaceTime Audio в iOS 12 теперь можно будет использовать в компании до 32 человек. Функция заработает не сразу, точная дата релиза неизвестна.

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