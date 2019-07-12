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    Жизнь

    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци

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    Ева Лонгория с сыном - Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгория с сыном

    Звезда вошла в форму после родов

    В конце июня Ева Лонгория и ее супруг Хосе Бастон отметили первый день рождения своего сына Сантьяго. Празднования растянулись на несколько дней, а чуть позже к ним добавился еще один повод: малыша Сантьяго покрестили в одной из церквей Лос-Анджелеса, также устроив по этому случаю масштабную вечеринку. Теперь, когда все приятные хлопоты позади, 44-летняя актриса вместе с мужем и первенцем отдыхает в Испании на живописных песчаных пляжах Марбельи.

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    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    Ева Лонгорию в купальнике и ее годовалого сына заметили на отдыхе в Испании: фото папарацци
    legion-media

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