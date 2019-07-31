Фанаты Винника показали театральную версию жизни певца (видео)
Олег Винник
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Главному поп-идолу страны исполнилось 46 лет
В честь дня рождения Олега Винника фанаты поздравили певца яркой театральной постановкой. На странице фан-группы «Многосчастьевск» в Фейсбуке опубликовано видео представления «Олег Винник – история жизни» в исполнении театра теней Delight.
Согласно идее, в представлении показана жизнь Олега Винника с помощью света и тени.
«Жизнь Олега очень насыщенная и интересная и актеры театра максимально пытались показать все важные этапы его жизни», - говорят создатели.