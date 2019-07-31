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    Жизнь

    Фанаты Винника показали театральную версию жизни певца (видео)

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    <p>Олег Винник</p> <p>instagram.com/olegg.vynnyk/</p> - Фанаты Винника показали театральную версию жизни певца (видео)

    Олег Винник

    instagram.com/olegg.vynnyk/

    Главному поп-идолу страны исполнилось 46 лет

    В честь дня рождения Олега Винника фанаты поздравили певца яркой театральной постановкой. На странице фан-группы «Многосчастьевск» в Фейсбуке опубликовано видео представления «Олег Винник – история жизни» в исполнении театра теней Delight.

    Согласно идее, в представлении показана жизнь Олега Винника с помощью света и тени.

    «Жизнь Олега очень насыщенная и интересная и актеры театра максимально пытались показать все важные этапы его жизни», - говорят создатели.

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