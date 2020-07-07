Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)



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Супермодель Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Фанаты восхитились опубликованными снимкам Бибер и оценили ее внешний вид в комментариях

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер поделилась новой откровенной фотографией в купальнике. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных кадров 23-летняя знаменитость позирует в бикини розового цвета и штанах с принтом тай-дай бренда Drew House. Ее образ дополнили панама и золотые аксессуары:

Фанаты восхитились опубликованными снимкам Бибер и оценили ее внешний вид в комментариях. «Образ на миллион баксов. Дерзай, Хейли! Выглядишь отлично!», «Тело и наряд мечты», «Ты невероятно прекрасна», «Как мне нравится!», «Вот это тело!» — писали они.