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    Жизнь

    Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)

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    Супермодель Хейли Бибер - Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)
    Супермодель Хейли Бибер
    instagram.com/haileybieber

    Фанаты восхитились опубликованными снимкам Бибер и оценили ее внешний вид в комментариях

    Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер поделилась новой откровенной фотографией в купальнике. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных кадров 23-летняя знаменитость позирует в бикини розового цвета и штанах с принтом тай-дай бренда Drew House. Ее образ дополнили панама и золотые аксессуары:

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    Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)
    Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)
    Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)
    Фанаты высоко оценили аппетитное тело жены Джастина Бибера в бикини (фото)
    instagram.com/haileybieber

    Фанаты восхитились опубликованными снимкам Бибер и оценили ее внешний вид в комментариях. «Образ на миллион баксов. Дерзай, Хейли! Выглядишь отлично!», «Тело и наряд мечты», «Ты невероятно прекрасна», «Как мне нравится!», «Вот это тело!» — писали они.

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