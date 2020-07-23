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    Жизнь

    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников

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    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников

    Стоит отметить, что Марк даже в отпуске придерживается цветов Фейсбука

    Основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев! А что делают в сети с такими фото? Правильно! Пародируют и мемезируют.

    Крем для загара спас Марка Цукерберга от солнца, но не от интернет-сообщества.

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    на весь екран згорнути
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников
    Марк Цукерберг переборщил с кремом для загара и вдохновил интернет-шутников

    Пост с фото собрал 55 тысяч лайков за 18 часов! Стоит отметить, что Марк даже в отпуске придерживается цветов Фейсбука.

    Кстати, напомним, что капитал Марка Цукерберга составляет более 89 миллиардов долларов, так что он точно может позволить себе купить очень много крема от загара!

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    знаменитости интернет отпуск
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