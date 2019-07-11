Флешмоб #BottleCapChallenge: участники открывают бутылку с помощью машин, мотоциклов и коней



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Во флешмобе приняла участие модель Кендалл Дженнер, а певица Мэрайя Кэри открыла бутылку с помощью своего голоса

В начале июля в сети стал популярен флешмоб #BottleCapChallenge, по условиям которого нужно открутить крышку бутылки ударом ноги. В нем приняли участие такие знаменитости, как Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор и Джон Мэйер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iskander Utebayev (@bat.not.bad) 3 Июл 2019 в 4:11 PDT

Некоторым челлендж так понравился, что они решили его усложнить. Теперь участники пытаются открыть крышку при помощи автомобиля, мотоцикла, доски для вейкбординга, экскаватора и даже коня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Steel Lafferty (@steellafferty) 4 Июл 2019 в 7:01 PDT

На этот раз во флешмобе приняла участие модель Кендалл Дженнер, а певица Мэрайя Кэри открыла бутылку с помощью своего голоса. Один Снуп Догг оказался недоволен тем, что все вокруг охвачены желанием принять участие в челлендже.