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    Жизнь

    Флешмоб #BottleCapChallenge: участники открывают бутылку с помощью машин, мотоциклов и коней

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    Флешмоб #BottleCapChallenge: участники открывают бутылку с помощью машин, мотоциклов и коней

    Во флешмобе приняла участие модель Кендалл Дженнер, а певица Мэрайя Кэри открыла бутылку с помощью своего голоса

    В начале июля в сети стал популярен флешмоб #BottleCapChallenge, по условиям которого нужно открутить крышку бутылки ударом ноги. В нем приняли участие такие знаменитости, как Джейсон Стэйтем, Конор Макгрегор и Джон Мэйер.

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    Публикация от Iskander Utebayev (@bat.not.bad)

    Некоторым челлендж так понравился, что они решили его усложнить. Теперь участники пытаются открыть крышку при помощи автомобиля, мотоцикла, доски для вейкбординга, экскаватора и даже коня.

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    Публикация от Steel Lafferty (@steellafferty)

    На этот раз во флешмобе приняла участие модель Кендалл Дженнер, а певица Мэрайя Кэри открыла бутылку с помощью своего голоса. Один Снуп Догг оказался недоволен тем, что все вокруг охвачены желанием принять участие в челлендже.

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