  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков

    • Розсилка
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков

    Сотни фотографий в соцсетях доказывают, что метро — странное место

    Эти смешные фотографии людей в самых диких костюмах и образах доказывают, что в метро можно встретить кого угодно! В данном материале собраны самые креативные пассажиры подземного транспорта, которые точно рассмешили людей в своем вагоне.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков
    Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков

    Сотни фотографий в соцсетях доказывают, что метро — странное место, которое, словно магнит, притягивает неординарных личностей. В этой подборке собрали для вас чудаков из подземки. И у нас слишком много вопросов, но так мало ответов!

     Читайте также: 62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ