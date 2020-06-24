Фото странных людей из метро, которые точно рассмешили своих попутчиков



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Сотни фотографий в соцсетях доказывают, что метро — странное место

Эти смешные фотографии людей в самых диких костюмах и образах доказывают, что в метро можно встретить кого угодно! В данном материале собраны самые креативные пассажиры подземного транспорта, которые точно рассмешили людей в своем вагоне.

Сотни фотографий в соцсетях доказывают, что метро — странное место, которое, словно магнит, притягивает неординарных личностей. В этой подборке собрали для вас чудаков из подземки. И у нас слишком много вопросов, но так мало ответов!