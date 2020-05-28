Анджелина Джоли воссоединилась с Брэдом Питтом ради 14-летней дочери



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Напряжение и разногласия сходят на нет в отношениях 44-летней Анджелины Джоли и 56-летнего Брэда Питта

Новым поводом для бывших возлюбленных вспомнить былую теплоту друг к другу стало 14-летие их дочери Шайло

Долгая ожесточенная битва, которая началась после развода знаменитостей, подошла к концу. Анджелина и Брэд стараются оставить в прошлом все плохое и начать с чистого листа. Они поняли, что ради счастья детей готовы уважительно относиться, помогать и доверять друг другу.

«Брэд и Энджи стали еще ближе. Они ладят гораздо лучше после того, как были улажены дела с опекой. Они очень далеко продвинулись», - рассказал инсайдер.

Бывшие супруги провели день как настоящая семья на праздновании 14-летия Шайло. Они вместе планировали праздник с тортом в кругу семьи. По словам источников, праздника ждали все, в том числе братья и сестры именинницы.

«Шайло очень близка с каждым из родителей, поэтому для нее важно, чтобы в такой день они оба были рядом. Брэд гордится, каким человеком стала его дочь. Ему нравится, что она всегда верна себе и заботится о братьях и сестрах», — отметил источник из близкого окружения знаменитостей.

Звезда фильма «Однажды в... Голливуде» не устает говорить друзьям, что дети для него самая важная часть жизни. Питт уверен, что именно они помогли ему стать лучше и помогли узнать жизнь заново, сообщает Daily Mail.