Фронтмен «Бумбокса» заразился коронавирусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музыкант сообщил о заражении Covid-19

Известный музыкант, фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В своей заметке артист отметил, что у него Covid -19 и призвал поклонников не волноваться, Андрей сообщил, что свое состояние он может сравнить с сильной простудой.

Примечательно также то, что музыкант запостил под своим сообщением пост с просьбой о помощи сиротам на востоке.

Поклонники под постом все же выразили свою обеспокоенность и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает