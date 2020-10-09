Адвокат Бритни Спирс назвал певицу «коматозником», который не в состоянии принимать решения



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Певица Бритни Спирс

Адвокат артистки сделал неожиданное заявление о ее состоянии

Бывшая поп-принцесса мировой эстрады давно не дает концерты и интервью. Последние полгода внимание поклонников приковано к психическому здоровью артистки. Исполнительница хита Baby One More Time проходила лечение в психиатрической клиники, а теперь она наблюдается дома. Кроме этого, Бритни находится под опекой своего отца Джейми. Спирс выступает против этого и борется за ослабление контроля через суд.

Накануне состоялось очередное заседание, на котором адвокат артистки сделал неожиданное заявление о ее состоянии. Сэм Ингэм сообщил, что отец буквально заставляет Бритни вернуться к музыке и продолжить свою карьеру. Однако сама звезда не стремится возвращаться на сцену.

Судья уточнил, почему артистка не может самостоятельно сообщить об этом, ведь об этой ситуации ходят противоположные слухи. В ответ адвокат назвал Бритни тяжелобольным человеком. «Она как коматозник», - заявил правозащитник. Он отметил, что артистка не может самостоятельно подписывать любые бумаги. Дальнейшие разбирательства по делу Бритни были перенесены на другой день, сообщил таблоид TMZ.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает