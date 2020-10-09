Джоли уже ревнует? Новая любовница Брэда Питта примерила платье без бюстгальтера



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27-летняя модель позировала в пикантном образе instagram.com/nico.potur/

Николь Потуральски взбудоражила Сеть

К новой избраннице известного голливудского мачо приковано внимание его поклонников со всего мира. Многие уже оценили безупречный вкус Брэда Питта (Brad Pitt). Немецкую красотку с большими зелеными глазами, пухлыми губами и длинными каштановыми волосами даже называют копией бывшей супруги актера Анджелины Джоли.

Николь обрадовала пользователей. Она поделилась кадрами игривой фотосессии. Потуральски позировала в легком летнем сарафане с открытыми плечами и спиной и кокетливыми завязками. Модель сделала легкий естественный макияж и распустила волосы. Она подарила поклонникам призывную улыбку.

Откровенный и облегающий наряд подчеркнул все достоинства фигуры звезды мировых подиумов – аккуратную грудь, тонкую талию, подтянутый животик и плавные изгибы бедер. Поклонники девушки пришли в восторг от ее вида. «Ты красива и свежа как лунный цветок», «Отлично выглядишь», «Откуда платье? Это выглядит мега», «Синий тебе отлично идет», «Малышка в голубом», «Великолепная, абсолютное совершенство», «Нико, ты такая невероятно красивая. Люблю тебя», «Джоли приревнует», - отметили фолловеры Потуральски.

Нико младше возлюбленного на 29 лет. Однако это не мешает их отношениям. Модель воспитывает сына Эмиля от немецкого миллионера Роланда Мэри. Владелец фешенебельного ресторана Берлина Borchardt старше голливудского соперника.

Отношения Николь и Брэдли завязались в 2019 году. Долгое время им удавалось сохранять их в тайне. В августе этого года пару увидели вместе в аэропорту Ле-Кастейе после совместного отдыха на элитном курорте. Анджелина Джоли отказывается комментировать новый роман бывшего мужа. Звезды фильма «Мистер и миссис Смит» признали права друг друга на личную жизнь.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

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