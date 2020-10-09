Звезда «Великолепного века» в бельевом платье оголила свои прелести



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37-летняя Мерьем Узерли снялась в чувственном образе

Немецко-турецкая актриса готовится покорить Голливуд

Звезда сериала «Великолепный век» устроила фотосессию в телефонной будке. Мерьем облачилась в черное атласное платье в бельевом стиле и тунику, украшенную золотистым принтом. Пикантный наряд отвлек внимание от растущего живота беременной актрисы и подчеркнул ее стройные загорелые ноги. Актриса сочетала с ним золотистые остроносые туфли.

Мерьем намекнула на недавнее предложение поработать в Голливуде. Исполнительницу роли Хюррем пригласил в свой проект легендарный актер Аль Пачино. Мерьем заверила, что их задумка станет большим сюрпризом для поклонников.

«Я согласилась встретиться, однако попросила Аль Пачино подождать до января. В декабре, если на то будет воля Всевышнего, я рожу свою вторую дочку, а в январе обсужу с Аль Пачино новый перспективный проект»,- рассказала она в интервью изданию "Гедже".

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает