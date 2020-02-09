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    Шоу-биз

    Gio ответил на жесткую критику жюри нацотбора

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    Gio ответил на жесткую критику жюри нацотбора

    Выступление артиста вызвало очень много вопросов у членов жюри

    Члены жюри Нацотбора на Евровидение-2020 раскритиковали выступление Gio с песней Feeling so lost. Эксперты сошлись во мнении, что песня стандартная, не цепляющая и совсем не для европейского конкурса. 

    Больше всего критики Gio пришлось выслушать от Андрея Данилко.

    «Что вы ожидаете от своего выступления? Вы правда хотите представить Украину с такой песней? Это стандартно. Звучит как фоновая песня в машину - отлично, но я говорю исключительно о конкурсе Евровидение», - заявил Данилко.

    Сам же Gio не разделяет мнения жюри и считает это даже обидным:

    «Представьте, если бы голландцу, который выиграл в прошлом году Евровидение, сказали бы то же самое. Это обидно».

    Певец Gio настаивает на том, что его стремление — не усложнять все, не понравиться судьям, а достучаться до сердец своих слушателей: 


    «Самое главное, что моя музыка может помочь людям. И я это чувствую, я вижу реакцию людей. А судьи могут иметь свое мнение. Я их уважаю за это, все-таки они опытные люди. Но я очень не люблю, когда критика неконструктивная. Я не услышал ничего конструктивного. Просто сказали, что моя песня кому-то неинтресна».

    знаменитости Евровидение музыка
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