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    Жизнь

    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца

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    Кайли Дженнер с дочерью - Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Кайли Дженнер с дочерью

    Светская львица стала мамой в феврале прошлого года

    21-летняя Кайли Дженнер стала героиней сразу нескольких обложек арабской версии журнала Harper’s Bazaar.

    Вместе со звездой реалити для глянца снялись ее мама и дочь: 63-летняя Крис Дженнер и годовалая Сторми. Малышка впервые появилась на журнальной обложке.

    Звездная семья сменила несколько модных образов во время фотосессии. Так, Кайли позировала в жакете с леопардовым принтом, черной юбке, комбинезоне, бирюзовом костюме, черном тренче и красном кожаном пальто. Крис и Сторми тоже примерили наряды с анималистическим принтом.

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    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца
    Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца

    В интервью Harper’s Bazaar Arabia Дженнер призналась, что после рождения дочери ее взгляды на жизнь сильно изменились. Сейчас девушка ставит семью на первое место.

    Кайли Дженнер стала мамой в феврале прошлого года. Отец ребенка – 28-летний музыкант Трэвис Скотт. Возлюбленный звезды с радостью проводит время с дочерью и делится нежными снимками с ней.

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