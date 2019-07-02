Годовалая дочь самой молодой миллиардерши снялась для обложки глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кайли Дженнер с дочерью

Светская львица стала мамой в феврале прошлого года

21-летняя Кайли Дженнер стала героиней сразу нескольких обложек арабской версии журнала Harper’s Bazaar.

Вместе со звездой реалити для глянца снялись ее мама и дочь: 63-летняя Крис Дженнер и годовалая Сторми. Малышка впервые появилась на журнальной обложке.

Звездная семья сменила несколько модных образов во время фотосессии. Так, Кайли позировала в жакете с леопардовым принтом, черной юбке, комбинезоне, бирюзовом костюме, черном тренче и красном кожаном пальто. Крис и Сторми тоже примерили наряды с анималистическим принтом.

В интервью Harper’s Bazaar Arabia Дженнер призналась, что после рождения дочери ее взгляды на жизнь сильно изменились. Сейчас девушка ставит семью на первое место.

Кайли Дженнер стала мамой в феврале прошлого года. Отец ребенка – 28-летний музыкант Трэвис Скотт. Возлюбленный звезды с радостью проводит время с дочерью и делится нежными снимками с ней.