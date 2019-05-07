Граф Дамбартон: первенец Гарри и Меган не получил титул принца



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Имя младшего правнука Елизаветы II пока не сообщается

Сын принца Гарри и Меган Маркл родился ранним утром 6 мая. Как зовут первенца королевской пары, пока не сообщается, однако уже сейчас известен титул новорожденного.

Ребенку герцога и герцогини Сассекских не присвоено звание принца, он будет именоваться графом Дамбартоном. А когда маленький граф пойдет в школу, то будет числиться под фамилией Сассекский. Так же, как дети Кейт Миддлтон - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - носят фамилию Кембриджские.

Мальчик стал седьмым в очереди на престол после принца Чарльза, принца Уильяма и его наследников. Как внук старшего сына Елизаветы II он потеснил в порядке престолонаследования принца Эндрю, принцесс Беатрис и Евгению, принца Эдварда и других членов монаршей семьи.

Титул граф Дамбартон происходит от названия шотландского города, в 1675 году это звание создал король Англии и Шотландии Карл II. В мае 2018 года титул был пожалован принцу Гарри королевой по случаю его венчания с Меган Маркл. Все другие дети пары будут леди или лордами Маунтбеттен-Виндзор.

Как отмечает The Daily Mail, Елизавета II может изменить сложившуюся ситуацию и позволить детям внука взять звания принцев или принцесс. Тогда наследники принца Гарри станут Их Королевскими высочествами.

Напомним, о рождении ребенка герцог и герцогиня официально объявили в Instagram. Новорожденный и его мама здоровы, вес ребенка - почти 3300 граммов.

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