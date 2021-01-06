«Грэмми» перенесли из-за пандемии коронавируса

Номинантов музыкальной премии назвали в ноябре прошлого года

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла 63-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми» на 14 марта из-за эпидемической ситуации. Об этом со ссылкой на источники сообщили Rolling Stone и Variety. Позже перенос мероприятия подтвердили организаторы.

Изначально церемония вручения «Грэмми» должна была состояться 31 января.

«После содержательных бесед с экспертами в области здравоохранения, ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года», — говорится в сообщении организаторов.

По словам организаторов, ситуация с Covid-19 в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, ухудшилась. «Поэтому мы пришли к выводу, что отложить наше шоу будет правильным решением. Нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые работают над подготовкой шоу», — отметили в «Грэмми».

Номинанты премии стали известны в ноябре 2020 года. Лидером по числу номинаций стала Бейонсе. Она претендует на победу в восьми категориях: «Запись года» (Black Parade и Savage), «Песня года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм».

Шесть номинаций получили Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch. Билли Айлиш представлена в четырех номинациях.