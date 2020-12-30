  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Мексике от коронавируса умер автор песен Элвиса Пресли

    • Розсилка
    Мексиканский поп-певец и композитор Армандо Манзанеро - В Мексике от коронавируса умер автор песен Элвиса Пресли
    Мексиканский поп-певец и композитор Армандо Манзанеро

    Манзанеро выпустил несколько десятков альбомов любовных песен собственного сочинения и исполнения

    Мексиканский поп-певец и композитор Армандо Манзанеро, чьи песни исполняли такие артисты, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, умер от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

    Певцу было 85 лет. 17 декабря у него был диагностирован коронавирус, а 22 декабря артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. 28 декабря он ушел из жизни.

    Армандо Манзанеро считался ведущим мексиканским поп-композитором послевоенного времени и одним из самых коммерчески успешных композиторов Латинской Америки. Он занимал пост президента Мексиканского общества авторов и композиторов, а в 2014 году получил «Грэмми» за вклад в музыку.

    Манзанеро выпустил несколько десятков альбомов любовных песен собственного сочинения и исполнения. В общей сложности он написал более 400 песен, которые пользовались популярностью и у других артистов.

    Песни Армандо Манзанеро в разные годы исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Ширли Бэсси, Андреа Бочелли, Дионн Уорвик, Перри Комо и Кристина Агилера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

    Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

     Читайте также: В cеть слили откровенные фото скандальной фаворитки короля Таиланда
    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies