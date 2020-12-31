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    Жизнь

    В Киеве исполнят найденные симфонии Максима Березовского

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    Дирижер Кирилл Карабиц - В Киеве исполнят найденные симфонии Максима Березовского
    Дирижер Кирилл Карабиц

    Концерт #Березовський275 - прецедент в музыкальной жизни страны

    31 декабря в Андреевской церкви состоится мировая премьера найденных симфоний Максима Березовского в исполнении Национального камерного ансамбля «Киевские солисты» под руководством дирижера Кирилла Карабица.

    Уходящий 2020 год - является годом 275-го юбилея со дня рождения Максима Березовского, классика украинской и европейской музыки. Его часто называют «украинским Моцартом». Но прежде всего, творчество Максима Березовского является определяющим для становления украинской музыкальной культуры.

    Концерт #Березовський275 - прецедент в музыкальной жизни страны, ведь более 200 лет эти произведения считались утраченными. Символично, что в конце 2020 года, когда человечество затихло во время пандемии, состоится столь весомый для украинской культуры концерт.

    В 2016 году под руководством Кирилла Карабица в Национальной филармонии впервые зазвучала Первая симфония До мажор Березовского, ноты которой до сих пор хранятся в архивах Ватикана. Симфония До мажор считается первой украинской симфонией.

    31 декабря состоится «возвращение» еще двух, до сих утерянных, симфоний композитора. Ноты произведений были добыты Кириллом Карабицем в Национальном архиве Парижа. В этом архиве также хранится единственная рукопись Сонаты для скрипки и клавесина Березовского.

     

    Теги: Украинская музыка музыка
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