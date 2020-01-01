Новый год по-украински. ТОП-20 праздничных хитов на родном языке

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«Главком» собрал лучшие украиноязычные новогодние песни

Накануне Рождества и Нового года хочется добавить в свой плей-лист зимней магии - красивых праздничных песен. Они создают атмосферу и пробуждают внутри каждого из нас особенно трепетные предчувствие светлого и доброго.

Конечно, если это не бессмысленные песенки о сосну.

«Главком» собрал лучшие украиноязычные новогодние песни, которые действительно делают праздник. В них есть смысл, мелодия. Эти песни светятся добром. Есть среди них популярные и хитовые, а есть замечательные и по-настоящему родные композиции, которые несправедливо забыты нашим радио и телевидением.

У ніч новорічну

Ирина Билык

Слова: Ирина Билык

Музыка: Тарас Петриненко

Эта композиция - один из первых новогодних хитов независимой Украины. На заре 90-х Билык прорвалась на украинскую эстраду благодаря современным украиноязычным хитам и именно их до сих пор помнят и поют на ее концертах.

«У ніч новорічну» - песня без которой в 90-х не обходился ни один праздничный эфир радио и телевидения. А уже в 2016 году, почти через четверть века, на новогоднем карнавале «Светской жизни с Екатериной Осадчей» Ирина Билык перепела эту новогоднюю композицию в новой аранжировке. Суперзвезда спустилась прямо с небес на праздничную сцену и песней пожелала Украинский добра и любви.

Миколай Бородатий

Тарас Чубай и «Плач Еремии»

Слова: Тарас Чубай

Музыка: Тарас Чубай

19 декабря в Украине празднуют День Святого Николая. Именно в ночь на 19-е Святой Чудотворец приходит в дома украинцев, чтобы принести детям подарки. Песня «Миколай Бородатий» - одна из самых популярных тематических композиций в Украине.

Це не яблуні цвіт (Перший сніг)

ВИА «Ватра»

Слова: Богдан Стельмах

Музыка: Игорь Билозир

Романтическая и добра песня, горький осадок только от трагической истории жизни ее автора и одного из исполнителей Игоря Билозира. Легендарного певца и композитора с друзьями пригласили на празднование дня рождения в «Цісарську кав'ярню». Пели песню «Перший сніг». Рядом сидела компания русскоязычных посетителей, которым это не понравилось. Конфликт, который возник, остановили милиционеры, которых вызвали работники кафе.

Журналиста Гнатовского и Билозира избили, когда они шли домой. Билозир получил смертельную травму - пролом черепа. Его доставили в больницу скорой помощи без сознания. 20 дней медики пытались спасти художника. Билозир умер в ночь на воскресенье 28 мая 2000-го. Но произведения его живут.

З Новим роком і Рождеством

Группа «Скрябин»

Слова: Андрей Кузьменко

Музыка: Андрей Кузьменко

Добра, праздничная песня от легендарной украинской группы «Скрябин» подарит вам теплые эмоции и пожелание: «Пусть забудутся зло и обиды, недоброе слово тяжелее камень. Пусть вернется наша надежда, которую мы безнадежно ищем», - лучше пожелания для Украинской.

«С Новым годом и Рождеством, я снова возвращаюсь домой», - слова, которые повторяются в песне чаще всего. Для Андрея важным было приезжать на праздники домой.

«Я уже много лет встречаю Новый год только с семьей и друзьями. Помню, лет 10 назад, в погоне за большими деньгами, мы с группой за ночь выступили в трех местах. Во время переездов из клуба в клуб нас постоянно останавливали гаишники. Праздничного настроения вовсе не осталось. После этого случая мы зареклись не выступать на Новый год: ни за какие бабки. Празднуем только дома! И даже не дома, а едем куда-то за границу, где нас никто не знает. Как правило, католическое Рождество и Новый год встречаем за рубежом, а на наше Рождество приезжаем к родителям », - рассказывал Кузьма в одном из интервью.

Новий рік

Тарас Петриненко

Слова: Тарас Петриненко

Музыка: Тарас Петриненко

Автор песни «Украина», которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн Украины, Тарас Петриненко на заре 90-х написал праздничный трек «Новий рік». Он особенный, ведь полон философских размышлений, в которые погружается каждый из нас на рубеже эпох.

«Срубленная, украшенная ель вновь меня неожиданно застает. Год новый - безгрешен как ребенок, год старый забрал все свое ... », - поет легенда украинской эстрады.

Тарас Петриненко входит в число лучших рок-музыкантов.

З Новим роком, Україно!

Ирина Федишин

Слова: Ирина Федишин, Евгений Дашин

Музыка: Евгений Дашин

Песня Ирины Федишин из альбома «Україна колядує» очаровывает своей мелодией и настроением. Композиция провозглашает вечные ценности каждого украинском: семья, вера и родина.

Новорічна пісня

Группа «Мандри»

Слова: Сергей Фоменко

Музыка: «Мандри»

Простая и веселая новогодняя песня от группы «Мандри» о «девушках и пацанах на санках» станет идеальным фоном для теплых разговоров в кругу друзей.

Пригадай

Группа «Мотор'ролла»

Слова: Мотор'ролла

Музыка: Мотор'ролла

Хорошая композиция, второе название которой «Зимова» вышла в 2009 году. Она с четвертого студийного альбома группы «Мотор'ролла» «Кольорові сни». Съемки клипа проходили в начале ноября, в течение двух дней в Карпатах и во Львове. Режиссером и оператором выступил Тарас Химич.

Песня напоминает о Николае, непременных атрибутах зимних праздников: гирляндах и новогодних огнях. И дает надежду на осуществление не только горстки маленьких желаний, но и больших.

Під Новий рік

Наталка Карпа

Слова: Лариса Петрив

Музыка: Лариса Петрив

Положительную песню в ретро-стиле для Наталки Карпы написала автор многих детских песен Лариса Петрив. Ведь именно во время новогодних и рождественских праздников мы часто чувствуем себя детьми, радуемся простым вещам, улыбкам, вспоминаем детство и стараемся сделать праздники незабываемыми.

Загадай

Виталий Козловский

Слова - Марина Курсанова

Музыка - Геннадий Крупник

23 декабря 2007 Виталий Козловский презентовал новый клип на песню «Загадай». Композиция несет позитив и новогоднее настроение, вселяя надежду на то, что все мечты сбываются.

На съемки этого видео Виталия вдохновил Алан Бадоев. Поэтому в ночь с 15 на 16 декабря 2007 года в парке на Оболони состоялись секретные съемки нового клипа Виталия Козловского «Загадай».

Виталик решил отпраздновать Новый год в компании друзей, накупив для них карнавальных масок, шапочек, бенгальских огней и другой новогодней атрибутики. Дружной компанией стреляли хлопушками, бросались серпантином, пили шампанское, и в воздухе витала атмосфера Нового года.

З новим роком, Україно

Ирина Билык

Слова: Сергей Жоров, Александр Бутрин

Музыка: Наталья Данюк

Еще один праздничный хит от украинской Примадонны. Перед любимым праздником в 2018 году Ирина Билык решила подарить всей стране еще одну новогоднюю песню. Певица хотела бы, чтобы именно эта песня звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всего ряда праздников. Именно эта песня способна объединить нашу Украину от востока до запада, от юга до севера.

«Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланиям «С Новым годом, Украина! ». На этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украины. Ее должны прослушать не только в крупных городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны», - поделилась Ирина Билык.

Особенно трогают слушателей слова: «надежда в новогодних крымских звездах, мы будем жить вместе, как всегда», - в которые авторы вложили веру в скорое возвращение полуострова в состав Украины.

Перший сніг

Ирина Федишин

Слова: Владимир Сосюра, Ирина Федишин

Музыка Ирина Федишин

Самый свежий трек в ТОП-20 «Главкома» - «Перший сніг» от Ирины Федишин. Певица представила его лишь в декабре 2019-го.

«Стихотворение очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!» Эта песня написана на одном дыхании», - рассказывает Ирина.

Я твій Дід Мороз

Александр Пономарев

Слова: Александр Пономарев

Музыка: Александр Пономарев

12 лет назад на киевской студии «Укрнаукпопфильм» 34-летний певец Александр Пономарев снял клип на новогоднюю песню «Я твій Дід Мороз». Снегурочку в нем сыграла его тогдашняя 22-летняя жена Виктория.

Песню «Я твій Дід Мороз» певец написал сам. Говорит, лежала в столе семь месяцев.

«Мне не нравился текст. Но у нас - проблема с новогодней песней на украинском языке. Записал ее в подарок украинцам. Правда, прикольная вышла? Будет лучше, чем «Новый год к нам мчится».

«Новий рік!»

Группа «Mad Heads XL»

Слова Вадим Красноокий

Музыка: Вадим Красноокий

«Праздник, где ты, приди на порог! Вся планета ждет Новый год!». Вспомнили эту мелодию? Воспалительная украинская новогодняя музыка - именно то, что заставит вас танцевать без грамма алкоголя!

Песня «Новый год» в стиле ска-панквид группы Mad Heads XL и анимационный клип на нее точно придутся вам по душе, и вы уже не сможете остановиться.

«Новий рік»

ТІК

Слова: Виктор Бронюк

Музыка: ТIK

«То, что не произошло, обязательно произойдет в ночь новогоднюю», - поет Виктор Бронюк. Трогательная песня про Новый год группы ТІК подарит вам сказку. И помните, что праздники нужно проводить в кругу друзей, ведь «с друзьями лучше празднуется».

«А під Новий Рік»

Группа «Скрябин»

Слова: Андрей Кузьменко

Музыка: Андрей Кузьменко

Проникновенная новогодняя песня от неповторимого Андрея Кузьменко. Музыкант убеждает нас, что под Новый год все мечты сбываются, и мы охотно в это верим.

Новорічні сни

Мария Бурмака

Слова: Мария Бурмака

Музыка: Мария Бурмака

Несмотря на то, что композиция записана в 2015 году, она до сих пор остается популярной. Композиция убеждает, что даже несмотря на то, что весна наступит еще не скоро, сейчас у нас есть возможность загадывать мечты и надеяться на осуществление всех желаний.

Падає сніг

Tarabarova

Слова: Светлана Тарабарова

Музыка: Светлана Тарабарова

Вам хочется зимнего атмосферного настроения? Певица Светлана Тарабарова дарит его в новом клипе! В видео на песню «Падає сніг» звезда не просто поет о красоте зимы, но и раскрывает подробности сокровенных мгновений своей жизни.

Новорічний Дзинь

Группа Ot Vinta

Слова: Ot Vinta

Музыка: Джеймс Лорд Пьерпойнт

Группа Ot Vinta представил веселый и драйвовый вариант Jingle Bells, получивший название «Новогодний дзинь». «Как прошел твой год прошедший? Честный труд, или халтура, больше несправедливости, или добра? », - интересуются музыканты.

Україна Колядує

Ирина Федишин

Слова: Ирина Федишин

Музыка: Ирина Федишин

Ирина Федишин является одной из самых популярных певиц современной Украины. В конце 2007 года певица выпустила альбом «Украина колядует». Одноименная композиция с альбома стала действительно «народной» и до сих пор остается популярной.