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    Шоу-биз

    Новый год по-украински. ТОП-20 праздничных хитов на родном языке

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    Новый год по-украински. ТОП-20 праздничных хитов на родном языке

    «Главком» собрал лучшие украиноязычные новогодние песни

    Накануне Рождества и Нового года хочется добавить в свой плей-лист зимней магии - красивых праздничных песен. Они создают атмосферу и пробуждают внутри каждого из нас особенно трепетные предчувствие светлого и доброго.

    Конечно, если это не бессмысленные песенки о сосну.

    «Главком» собрал лучшие украиноязычные новогодние песни, которые действительно делают праздник. В них есть смысл, мелодия. Эти песни светятся добром. Есть среди них популярные и хитовые, а есть замечательные и по-настоящему родные композиции, которые несправедливо забыты нашим радио и телевидением.

    У ніч новорічну

    Ирина Билык

    Слова: Ирина Билык

    Музыка: Тарас Петриненко

    Эта композиция - один из первых новогодних хитов независимой Украины. На заре 90-х Билык прорвалась на украинскую эстраду благодаря современным украиноязычным хитам и именно их до сих пор помнят и поют на ее концертах.

    «У ніч новорічну» - песня без которой в 90-х не обходился ни один праздничный эфир радио и телевидения. А уже в 2016 году, почти через четверть века, на новогоднем карнавале «Светской жизни с Екатериной Осадчей» Ирина Билык перепела эту новогоднюю композицию в новой аранжировке. Суперзвезда спустилась прямо с небес на праздничную сцену и песней пожелала Украинский добра и любви.

    Миколай Бородатий

    Тарас Чубай и «Плач Еремии»

    Слова: Тарас Чубай

    Музыка: Тарас Чубай

    19 декабря в Украине празднуют День Святого Николая. Именно в ночь на 19-е Святой Чудотворец приходит в дома украинцев, чтобы принести детям подарки. Песня «Миколай Бородатий» - одна из самых популярных тематических композиций в Украине.

    Це не яблуні цвіт (Перший сніг)

    ВИА «Ватра»

    Слова: Богдан Стельмах

    Музыка: Игорь Билозир

    Романтическая и добра песня, горький осадок только от трагической истории жизни ее автора и одного из исполнителей Игоря Билозира. Легендарного певца и композитора с друзьями пригласили на празднование дня рождения в «Цісарську кав'ярню». Пели песню «Перший сніг». Рядом сидела компания русскоязычных посетителей, которым это не понравилось. Конфликт, который возник, остановили милиционеры, которых вызвали работники кафе.

    Журналиста Гнатовского и Билозира избили, когда они шли домой. Билозир получил смертельную травму - пролом черепа. Его доставили в больницу скорой помощи без сознания. 20 дней медики пытались спасти художника. Билозир умер в ночь на воскресенье 28 мая 2000-го. Но произведения его живут.

    З Новим роком і Рождеством

    Группа «Скрябин»

    Слова: Андрей Кузьменко

    Музыка: Андрей Кузьменко

     Добра, праздничная песня от легендарной украинской группы «Скрябин» подарит вам теплые эмоции и пожелание: «Пусть забудутся зло и обиды, недоброе слово тяжелее камень. Пусть вернется наша надежда, которую мы безнадежно ищем», - лучше пожелания для Украинской.

    «С Новым годом и Рождеством, я  снова возвращаюсь домой», - слова, которые повторяются в песне чаще всего. Для Андрея важным было приезжать на праздники домой.

    «Я уже много лет встречаю Новый год только с семьей и друзьями. Помню, лет 10 назад, в погоне за большими деньгами, мы с группой за ночь выступили в трех местах. Во время переездов из клуба в клуб нас постоянно останавливали гаишники. Праздничного настроения вовсе не осталось. После этого случая мы зареклись не выступать на Новый год: ни за какие бабки. Празднуем только дома! И даже не дома, а едем куда-то за границу, где нас никто не знает. Как правило, католическое Рождество и Новый год встречаем за рубежом, а на наше Рождество приезжаем к родителям », - рассказывал Кузьма в одном из интервью.

    Новий рік

    Тарас Петриненко

    Слова: Тарас Петриненко

    Музыка: Тарас Петриненко

    Автор песни «Украина», которая превратилась в своеобразный неофициальный гимн Украины, Тарас Петриненко на заре 90-х написал праздничный трек «Новий рік». Он особенный, ведь полон философских размышлений, в которые погружается каждый из нас на рубеже эпох.

    «Срубленная, украшенная ель вновь меня неожиданно застает. Год новый - безгрешен как ребенок, год старый забрал все свое ... », - поет легенда украинской эстрады.

    Тарас Петриненко входит в число лучших рок-музыкантов.

     З Новим роком, Україно!

    Ирина Федишин

    Слова: Ирина Федишин, Евгений Дашин

    Музыка: Евгений Дашин

    Песня Ирины Федишин из альбома «Україна колядує» очаровывает своей мелодией и настроением. Композиция провозглашает вечные ценности каждого украинском: семья, вера и родина.

    Новорічна пісня

    Группа «Мандри»

    Слова: Сергей Фоменко

    Музыка: «Мандри»

    Простая и веселая новогодняя песня от группы «Мандри» о «девушках и пацанах на санках» станет идеальным фоном для теплых разговоров в кругу друзей.

    Пригадай

    Группа «Мотор'ролла»

    Слова: Мотор'ролла

    Музыка: Мотор'ролла

    Хорошая композиция, второе название которой «Зимова» вышла в 2009 году. Она с четвертого студийного альбома группы «Мотор'ролла» «Кольорові сни». Съемки клипа проходили в начале ноября, в течение двух дней в Карпатах и во Львове. Режиссером и оператором выступил Тарас Химич.

    Песня напоминает о Николае, непременных атрибутах зимних праздников: гирляндах и новогодних огнях. И дает надежду на осуществление не только горстки маленьких желаний, но и больших.

    Під Новий рік

    Наталка Карпа

    Слова: Лариса Петрив

    Музыка: Лариса Петрив

    Положительную песню в ретро-стиле для Наталки Карпы написала автор многих детских песен Лариса Петрив. Ведь именно во время новогодних и рождественских праздников мы часто чувствуем себя детьми, радуемся простым вещам, улыбкам, вспоминаем детство и стараемся сделать праздники незабываемыми.

    Загадай

    Виталий Козловский

    Слова - Марина Курсанова

    Музыка - Геннадий Крупник

    23 декабря 2007 Виталий Козловский презентовал новый клип на песню «Загадай». Композиция несет позитив и новогоднее настроение, вселяя надежду на то, что все мечты сбываются.

    На съемки этого видео Виталия вдохновил Алан Бадоев. Поэтому в ночь с 15 на 16 декабря 2007 года в парке на Оболони состоялись секретные съемки нового клипа Виталия Козловского «Загадай».

    Виталик решил отпраздновать Новый год в компании друзей, накупив для них карнавальных масок, шапочек, бенгальских огней и другой новогодней атрибутики. Дружной компанией стреляли хлопушками, бросались серпантином, пили шампанское, и в воздухе витала атмосфера Нового года.

    З новим роком, Україно

    Ирина Билык

    Слова: Сергей Жоров, Александр Бутрин

    Музыка: Наталья Данюк

    Еще один праздничный хит от украинской Примадонны. Перед любимым праздником в 2018 году Ирина Билык решила подарить всей стране еще одну новогоднюю песню. Певица хотела бы, чтобы именно эта песня звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всего ряда праздников. Именно эта песня способна объединить нашу Украину от востока до запада, от юга до севера.

    «Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланиям «С Новым годом, Украина! ». На этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украины. Ее должны прослушать не только в крупных городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны», - поделилась Ирина Билык.

    Особенно трогают слушателей слова: «надежда в новогодних крымских звездах, мы будем жить вместе, как всегда», - в которые авторы вложили веру в скорое возвращение полуострова в состав Украины.

    Перший сніг

    Ирина Федишин

    Слова: Владимир Сосюра, Ирина Федишин

    Музыка Ирина Федишин

    Самый свежий трек в ТОП-20 «Главкома» - «Перший сніг» от Ирины Федишин. Певица представила его лишь в декабре 2019-го.

    «Стихотворение очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!» Эта песня написана на одном дыхании», - рассказывает Ирина.

    Я твій Дід Мороз

    Александр Пономарев

    Слова: Александр Пономарев

    Музыка: Александр Пономарев

    12 лет назад на киевской студии «Укрнаукпопфильм» 34-летний певец Александр Пономарев снял клип на новогоднюю песню «Я твій Дід Мороз». Снегурочку в нем сыграла его тогдашняя 22-летняя жена Виктория.

    Песню «Я твій Дід Мороз» певец написал сам. Говорит, лежала в столе семь месяцев.

    «Мне не нравился текст. Но у нас - проблема с новогодней песней на украинском языке. Записал ее в подарок украинцам. Правда, прикольная вышла? Будет лучше, чем «Новый год к нам мчится».

     «Новий рік!»

    Группа «Mad Heads XL»

    Слова Вадим Красноокий

    Музыка: Вадим Красноокий

    «Праздник, где ты, приди на порог! Вся планета ждет Новый год!». Вспомнили эту мелодию? Воспалительная украинская новогодняя музыка - именно то, что заставит вас танцевать без грамма алкоголя!

    Песня «Новый год» в стиле ска-панквид группы Mad Heads XL и анимационный клип на нее точно придутся вам по душе, и вы уже не сможете остановиться.

    «Новий рік»

    ТІК

    Слова: Виктор Бронюк

    Музыка: ТIK

    «То, что не произошло, обязательно произойдет в ночь новогоднюю», - поет Виктор Бронюк. Трогательная песня про Новый год группы ТІК подарит вам сказку. И помните, что праздники нужно проводить в кругу друзей, ведь «с друзьями лучше празднуется».

     «А під Новий Рік»

    Группа «Скрябин»

    Слова: Андрей Кузьменко

    Музыка: Андрей Кузьменко

    Проникновенная новогодняя песня от неповторимого Андрея Кузьменко. Музыкант убеждает нас, что под Новый год все мечты сбываются, и мы охотно в это верим.

    Новорічні сни

    Мария Бурмака

    Слова: Мария Бурмака

    Музыка: Мария Бурмака

    Несмотря на то, что композиция записана в 2015 году, она до сих пор остается популярной. Композиция убеждает, что даже несмотря на то, что весна наступит еще не скоро, сейчас у нас есть возможность загадывать мечты и надеяться на осуществление всех желаний.

    Падає сніг

    Tarabarova

    Слова: Светлана Тарабарова

    Музыка: Светлана Тарабарова

    Вам хочется зимнего атмосферного настроения? Певица Светлана Тарабарова дарит его в новом клипе! В видео на песню «Падає сніг» звезда не просто поет о красоте зимы, но и раскрывает подробности сокровенных мгновений своей жизни.

    Новорічний Дзинь

    Группа Ot Vinta

    Слова: Ot Vinta

    Музыка: Джеймс Лорд Пьерпойнт

    Группа Ot Vinta представил веселый и драйвовый вариант Jingle Bells, получивший название «Новогодний дзинь». «Как прошел твой год прошедший? Честный труд, или халтура, больше несправедливости, или добра? », - интересуются музыканты.

    Україна Колядує

     Ирина Федишин

    Слова: Ирина Федишин

    Музыка: Ирина Федишин

     Ирина Федишин является одной из самых популярных певиц современной Украины. В конце 2007 года певица выпустила альбом «Украина колядует». Одноименная композиция с альбома стала действительно «народной» и до сих пор остается популярной.

     

    Україна Виталий Козловский Новый год Рождество певица Ирина Федишин Украина праздник музыка украинцы
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