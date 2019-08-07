Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках

Может быть, в юности Гвинет Пэлтроу и производила впечатление милой и кроткой девушки, но уже давно всем стало понятно, что голливудской диве лучше не перечить

На днях Пэлтроу в очередной раз доказала, что за словом в карман не лезет, особенно если дело касается ее бизнес-проектов.

46-летняя актриса не только создала свою собственную косметическую линию Goop, но и выпустила четыре кулинарные книги, последняя вышла в декабре под названием The Clean Plate: Eat, Reset, Heal («Чистая тарелка: Ешь. Перезагружайся. Исцеляйся»). Каково же было удивление Пэлтроу, когда в прямом эфире Instagram один из поклонников спросил, действительно ли она готовит.

«Готовлю ли я? Да, я чертов король поваров! Черт побери, по-твоему, я притворяюсь, пишу кулинарные книги и при этом сама не готовлю?» - возмутилась актриса. Она поблагодарила тех, кто встал на ее защиту в чате, а бестактного фаната послала куда подальше.

Напомним, что первую кулинарную книгу Гвинет опубликовала в 2011 году, в ней она собрала больше сотни рецептов, по которым готовила вместе со своим отцом Брюсом. Спустя два года на прилавках книжных магазинов появились «Легкие и вкусные рецепты, которые помогут вам хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать». Ранее актриса рассказывала, что написала эту книгу после того, как врач посадил ее на строгую диету, исключающую кофе, алкоголь, молочные продукты, сахар, некоторые виды морепродуктов, мясо, пшеницу, сою и всю пищу, подвергшуюся термической обработке.