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    Жизнь

    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках

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    Гвинет Пэлтроу - Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу

    Может быть, в юности Гвинет Пэлтроу и производила впечатление милой и кроткой девушки, но уже давно всем стало понятно, что голливудской диве лучше не перечить

    На днях Пэлтроу в очередной раз доказала, что за словом в карман не лезет, особенно если дело касается ее бизнес-проектов.

    46-летняя актриса не только создала свою собственную косметическую линию Goop, но и выпустила четыре кулинарные книги, последняя вышла в декабре под названием The Clean Plate: Eat, Reset, Heal («Чистая тарелка: Ешь. Перезагружайся. Исцеляйся»). Каково же было удивление Пэлтроу, когда в прямом эфире Instagram один из поклонников спросил, действительно ли она готовит.

    «Готовлю ли я? Да, я чертов король поваров! Черт побери, по-твоему, я притворяюсь, пишу кулинарные книги и при этом сама не готовлю?» - возмутилась актриса. Она поблагодарила тех, кто встал на ее защиту в чате, а бестактного фаната послала куда подальше.

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    Первой заметной ролью стала роль Трэйси Миллс в триллере Дэвида Финчера «Семь» (1995), главную роль в котором исполнил Брэд Питт.
    В романтической комедии по одноимённому роману Джейн Остин «Эмма» (1996) Гвинет сыграла Эмму Вудхауз. Её игра была встречена зрителями и критиками с одобрением.
    В 1998 году Пэлтроу снялась в триллере «Идеальное убийство», где её партнёром стал Майкл Дуглас. В фильме они сыграли супругов, Стивена и Эмили Тейлор.
    За роль в фильме «Влюблённый Шекспир» актриса получила «Оскар» в номинации «лучшая женская роль».
    В психологическом триллере по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» (1999) Пэлтроу сыграла роль Мардж Шервуд.
    Ещё однйо заметной ролью актрисы стала роль Марго Тененбаум в драматической комедии Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» (2001).
    В 2003 году Пэлтроу снялась в биографической драме «Сильвия» о жизни американской поэтессы Сильвии Плат, где сыграла главную роль.
    Дальнейшая карьера Гвинет в кино была успешной благодаря таким фильмам, как «Доказательство» (2004), где ей досталась роль Кэтрин.
    В фантастическом боевике «Железный человек» (2008) и его последующих частях она сыграла Вирджинию «Пеппер» Потс.
    В 2011 году снялась в фильме-катастрофе Стивена Содерберга «Заражение», где сыграла Бет Эмхофф.
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках
    Гвинет Пэлтроу резко ответила фанату, который усомнился в ее кулинарных навыках

    Напомним, что первую кулинарную книгу Гвинет опубликовала в 2011 году, в ней она собрала больше сотни рецептов, по которым готовила вместе со своим отцом Брюсом. Спустя два года на прилавках книжных магазинов появились «Легкие и вкусные рецепты, которые помогут вам хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать». Ранее актриса рассказывала, что написала эту книгу после того, как врач посадил ее на строгую диету, исключающую кофе, алкоголь, молочные продукты, сахар, некоторые виды морепродуктов, мясо, пшеницу, сою и всю пищу, подвергшуюся термической обработке.

    Джерело: popcornnews

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