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    Жизнь

    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью

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    Марго Робби - Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби

    Звезда разоткровенничалась о личной жизни

    29-летняя голливудская актриса Марго Робби с 2013 года встречается с режиссером Томом Акерли: они познакомились на съемках фильма «Французская сюита», в 2015-м обручились, а в 2016-м сыграли тайную свадьбу в частном поместье в Австралии.

    Правда, личную жизнь актриса напоказ не выставляет: редко выкладывает фотографии с супругом в Instagram, да и на красных дорожках они практически не появляются вместе.

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    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью
    Марго Робби рассказала о самом необычном месте, в котором занималась любовью

    Но в разговоре с The Sun Марго разоткровенничалась и на вопрос о самом необычном месте для секса призналась: «Это было на гидроцикле. Неподвижном, но в воде». А потом, по словам корреспондента таблоида, она засмеялась, застеснялась и дальше про отношения говорить не стала.

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    актриса
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