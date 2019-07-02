Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум и Том Каулитц instagram.com/heidiklum/

Пара не стеснялась выражать свои чувства на публике

46-летняя супермодель Хайди Клум счастлива в отношениях с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Кстати, музыкант на 16 лет младше своей избранницы. В католическое Рождество в 2018 году Каулитц сделал Клум предложение, на что она ответила заветное «да».

Сейчас Instagram супермодели пестрит совместными фото и видео с молодым бойфрендом. Влюбленные стараются все свободное время проводить вместе.

В этот раз звездная пара посетила гала-вечер благотворительной организации amfAR в Париже. Для выхода в свет Клум решила надеть шелковое платье-кимоно, а Каулитц выбрал черный total-look.

Фотографии с мероприятия Хайди уже разместила на своей странице в Instagram. На одном из снимков Том нежно целует возлюбленную в щеку, не стесняясь демонстрировать свои чувства на публике.