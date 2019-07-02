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    Жизнь

    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно

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    <p>Хайди Клум и Том Каулитц</p> <p>instagram.com/heidiklum/</p> - Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно

    Хайди Клум и Том Каулитц

    instagram.com/heidiklum/

    Пара не стеснялась выражать свои чувства на публике

    46-летняя супермодель Хайди Клум счастлива в отношениях с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel  Томом Каулитцем. Кстати, музыкант на 16 лет младше своей избранницы. В католическое Рождество в 2018 году Каулитц сделал Клум предложение, на что она ответила заветное «да».

    Сейчас Instagram супермодели пестрит совместными фото и видео с молодым бойфрендом. Влюбленные стараются все свободное время проводить вместе.

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    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом в платье-кимоно
    instagram.com/heidiklum/

    В этот раз звездная пара посетила гала-вечер благотворительной организации amfAR в Париже. Для выхода в свет Клум решила надеть шелковое платье-кимоно, а Каулитц выбрал черный total-look.

    Фотографии с мероприятия Хайди уже разместила на своей странице в Instagram. На одном из снимков Том нежно целует возлюбленную в щеку, не стесняясь демонстрировать свои чувства на публике.

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