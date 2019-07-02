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    Жизнь

    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер

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    <p>Хлои Кардашьян&nbsp;</p> <p>instagram.com/khloekardashian/</p> - Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер

    Хлои Кардашьян 

    instagram.com/khloekardashian/

    Бизнесвумен пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать вместе звездных родственниц

    35-летняя Хлои Кардашян вот уже много лет остается звездой американских реалити, а также успешной бизнесвумен. Вместе с сестрами из семейства Кардашян-Дженнер она выпускает коллекции одежды и запускает телешоу, а родственницы ничуть не отстают от нее, зарабатывая десятки миллионов долларов.

    Плотный рабочий график практически не позволяет девушкам собраться вместе даже для одного снимка. Но Хлои, хотя и не без труда, сделать это удалось. Кардашян выложила в Instagram редкий кадр, на котором позирует перед камерой в компании Кортни и Ким Кардашян и Кайли и Кендалл Дженнер.

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    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер
    Хлои Кардашян поделилась редким фото сразу всех своих сестер

    «Не представляете, как нелегко было собрать их вместе и заставить смотреть в объектив!» – пишет Хлои в своем блоге.

    Поклонники поставили снимку больше двух миллионов «лайков», а в комментариях, число которых перевалило за восемь тысяч, многие отметили, что знаменитости выглядят потрясающе.

    «Вы, девочки, практически управляете земным шаром», – заявила подписчица Хлои с ником bentt_bentt.

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