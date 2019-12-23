Иисус, рождающийся под дырой от снаряда: Бэнкси показал новую работу (фото)



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Инсталляция установлена в отеле The Walled Off Hotel в Вифлееме

Работа называется «Вифлеемский шрам»

Бэнкси представил новую работу «Вифлеемский шрам». Инсталляция установлена в отеле The Walled Off Hotel в Вифлееме. «Вифлеемский шрам» изображает сцену рождения Иисуса Христа. Дева Мария, младенец Иисус и святой Иосиф окружены бетонной стеной с бледными граффити Love («Любовь»), Paix («Мир») и изображениями черепа. Над их головами — след от снаряда, который очертаниями похож на звезду.

Отель The Walled Off Hotel находится недалеко от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега.

Ранее анонимный уличный художник сделал еще одну рождественскую работу. В декабре в Бирмингеме появилось граффити Бэнкси с оленями, но вместо Санта-Клауса там был бездомный.