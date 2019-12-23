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    Жизнь

    Иисус, рождающийся под дырой от снаряда: Бэнкси показал новую работу (фото)

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    Инсталляция установлена в отеле The Walled Off Hotel в Вифлееме - Иисус, рождающийся под дырой от снаряда: Бэнкси показал новую работу (фото)
    Инсталляция установлена в отеле The Walled Off Hotel в Вифлееме

    Работа называется «Вифлеемский шрам»

    Бэнкси представил новую работу «Вифлеемский шрам». Инсталляция установлена в отеле The Walled Off Hotel в Вифлееме. «Вифлеемский шрам» изображает сцену рождения Иисуса Христа. Дева Мария, младенец Иисус и святой Иосиф окружены бетонной стеной с бледными граффити Love («Любовь»), Paix («Мир») и изображениями черепа. Над их головами — след от снаряда, который очертаниями похож на звезду.

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    Отель The Walled Off Hotel находится недалеко от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега.

    Ранее анонимный уличный художник сделал еще одну рождественскую работу. В декабре в Бирмингеме появилось граффити Бэнкси с оленями, но вместо Санта-Клауса там был бездомный.

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    искусство Израиль
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