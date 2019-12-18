Первый в мире ледяной отель отмечает 30-летие (фото)



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instagram.com/icehotelsweden

Создатели предлагают посетителям новый дизайн номеров и ледяной смотровой площадки

В 1989 году в деревне Юккасъярви, примерно в 17 километрах от города Кируны в Швеции, открылся необычный ледяной отель под названием Icehotel. Он стал самым первым в мире подобным гостиничным комплексом. С тех пор каждый год в период с декабря по апрель все желающие могут пожить в номерах изо льда и снега.

Идея построить такой удивительный отель пришла руководителю местной туристической фирмы Игве Бергквисту. Он преобразовал летний бизнес, открыв ледяное иглу для посетителей. Позже он заметил, что такой отдых пользуется спросом и с каждым годом расширял гостиничный комплекс.

Лед для постройки номеров «добывается» из реки Торн и хранится в специальных залах. Практически все в гостинице сделано изо льда, кроме кроватей. К тому же, дизайн отеля постоянно меняется. Руководители привлекают профессиональных дизайнеров, которые стремятся спроектировать сложные скульптуры, превращающие гостиницу в настоящий ледяной дворец.

Конечно, построить отель полностью из снега и льда - нелегкая задача. Фактически, более 1000 глыб льда используются для создания конструкции и внутренних помещений, а каждый блок весит примерно 2,5 тонны. В 2019 году 33 художника из 16 стран провели две недели в Юккасъярви, создавая отель под руководством нового креативного директора Луки Ронкорони.

Всем желающим провести время в этом необычном месте придется выложить около полторы тысячи долларов за три дня проживания. Несмотря на это, сотни людей каждый год посещают этот сказочный отель.

Управляющий директор гордится гостиницей и говорит: «30 лет спустя отель стал таким популярным благодаря постоянным инновациям команды, которой год за годом удается создать совершенно уникальный отель, использующий творческий талант со всего мира».