Илон Маск признался, что страдает серьезным психическим расстройством

Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра

Этой ночью Илон Маск выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live, где каждому хосту положено начать выпуск со вступительного монолога. В своей речи Илон много шутил, одной из фраз спровоцировал резкое падение в цене валюты Dogecoin, а под конец вывел на сцену свою маму — известную модель Мэй Маск. Но сказал бизнесмен и кое-что серьезное, признавшись, что у него синдром Аспергера.

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере, первым, кто в этом признался», - Илон Маск.

Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра, которое характеризуется, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением. Этим же расстройством страдает юная экоактивистка Грета Тунберг.

В монологе Маск также упомянул свой Твиттер, странные посты в котором часто вызывают недоумение у подписчиков. Свою экстравагантность Илон осознает, но признается, что так уж работает его мозг: «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?».

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.