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    Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)

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    31-летняя украинская фрик-дива Анастасия Покрещук - Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)
    31-летняя украинская фрик-дива Анастасия Покрещук
    instagram.com/_just__queen_/

    Модель сделала очередную пластическую операцию

    31-летняя украинская фрик-дива Анастасия Покрещук показала результаты новой пластики. Звезда украинского шоу «От пацанки до барышни» Анастасия Покрещук когда-то прославилась тем, что накачала себе филлерами «скулы-кулаки».

    Свою эпатажную внешность Анастасия продолжает поддерживать и не только подкачивает губы и скулы, но и недавно с помощью пластического хирурга «приобрела» рельефные кубики пресса.

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    Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)
    instagram.com/_just__queen_/

    «Фрик-дива со «скулами-кулаками» захотела еще раз увеличить лицо и удивила западные СМИ», — посмеялась модель в подписи к фото. Среди предыдущих процедур, которые перенесла Анастасия, — операция по удалению комков Биша для более очерченных линий лица, установка белоснежных виниров, увеличение груди и смена овала лица. А вот ринопластику она не делала — эффектный нос у девушки свой.

    Пластику кубиков пресса делают при помощи липоскульптурирования — перераспределения собственного жира пациента.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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