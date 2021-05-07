Украинка, накачавшая огромные скулы, сделала пластику кубиков пресса (фото)

Модель сделала очередную пластическую операцию

31-летняя украинская фрик-дива Анастасия Покрещук показала результаты новой пластики. Звезда украинского шоу «От пацанки до барышни» Анастасия Покрещук когда-то прославилась тем, что накачала себе филлерами «скулы-кулаки».

Свою эпатажную внешность Анастасия продолжает поддерживать и не только подкачивает губы и скулы, но и недавно с помощью пластического хирурга «приобрела» рельефные кубики пресса.

«Фрик-дива со «скулами-кулаками» захотела еще раз увеличить лицо и удивила западные СМИ», — посмеялась модель в подписи к фото. Среди предыдущих процедур, которые перенесла Анастасия, — операция по удалению комков Биша для более очерченных линий лица, установка белоснежных виниров, увеличение груди и смена овала лица. А вот ринопластику она не делала — эффектный нос у девушки свой.

Пластику кубиков пресса делают при помощи липоскульптурирования — перераспределения собственного жира пациента.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.