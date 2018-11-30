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    Жизнь

    Instagram ввел функцию для незрячих

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    Instagram ввел функцию для незрячих
    InfoResist

    Искусственный интеллект объяснит, что изображено на опубликованном снимке

    Компания Instagram объявила о новых функциях соцсети, предназначенных для слабовидящих и незрячих пользователей.

    Теперь люди с нарушением зрения смогут узнать, что изображено на опубликованных снимках. К фотографиям можно будет добавить комментарий (alt text) с описанием, который озвучит программа.

    «Альтернативный текст» может быть индивидуальным или же его может автоматически составить искусственный интеллект.

    instagram-ai-visual-impairment-description-1

    В этом случае нейросеть с помощью программы по распознаванию объектов определяет, что изображено на снимке, и зачитывает эту информацию вслух при просмотре. Опция доступна для всех, у кого на телефоне установлено приложение чтения экрана.

    Как это работает, можно посмотреть прямо сейчас.

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    Джерело: Buro 24/7

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