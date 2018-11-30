Instagram ввел функцию для незрячих
-
Розсилка
Искусственный интеллект объяснит, что изображено на опубликованном снимке
Компания Instagram объявила о новых функциях соцсети, предназначенных для слабовидящих и незрячих пользователей.
Теперь люди с нарушением зрения смогут узнать, что изображено на опубликованных снимках. К фотографиям можно будет добавить комментарий (alt text) с описанием, который озвучит программа.
«Альтернативный текст» может быть индивидуальным или же его может автоматически составить искусственный интеллект.
В этом случае нейросеть с помощью программы по распознаванию объектов определяет, что изображено на снимке, и зачитывает эту информацию вслух при просмотре. Опция доступна для всех, у кого на телефоне установлено приложение чтения экрана.
Как это работает, можно посмотреть прямо сейчас.
Читайте также:
Джерело: Buro 24/7