Аналитики назвали самую влиятельную звезду в Twitter



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Казалось бы, что главными инфлюенсерами социальных сетей являются представители семейства Кардашьян-Дженнер, но не тут-то было

По подсчетам аналитиков самой влиятельной звездой в Twitter стала Тейлор Свифт. И это при том, что у певицы в этом году появилось лишь 13 новых твитов!

Интересно, что звезда реалити-шоу и главная знаменитость в Instagram Ким Кардашьян заняла лишь четвертое место в этом рейтинге, уступив место Лиаму Пейну и Кэти Перри. А ведь благодаря своему влиянию в социальных сетях звезда помогла с поиском работы незнакомому парню.

Стоит отметить, что в список также вошел президент США Дональд Трамп, которому досталась шестая строчка.