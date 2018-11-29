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    Жизнь

    Аналитики назвали самую влиятельную звезду в Twitter

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    Аналитики назвали самую влиятельную звезду в Twitter

    Казалось бы, что главными инфлюенсерами социальных сетей являются представители семейства Кардашьян-Дженнер, но не тут-то было

    По подсчетам аналитиков самой влиятельной звездой в Twitter стала Тейлор Свифт. И это при том, что у певицы в этом году появилось лишь 13 новых твитов!

    Интересно, что звезда реалити-шоу и главная знаменитость в Instagram Ким Кардашьян заняла лишь четвертое место в этом рейтинге, уступив место Лиаму Пейну и Кэти Перри. А ведь благодаря своему влиянию в социальных сетях звезда помогла с поиском работы незнакомому парню.

    Стоит отметить, что в список также вошел президент США Дональд Трамп, которому досталась шестая строчка.

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