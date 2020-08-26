Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тина и Венсан отпраздновали бумажную свадьбу

Когда Тина Кунаки и Венсан Кассель только начали свои отношения, далеко не все были готовы поверить в их искренность. Время шло, все больше интернет-пользователей очаровывались этой прекрасной парой. Это и неудивительно — модель с ее молодостью и красотой и актер с харизмой с легкостью покорили сердца подписчиков, которых в последние годы стало только больше.

В августе 2018-го Тина и Венсан сыграли свадьбу. Торжественная церемония состоялась в Бидарте — небольшой коммуне, расположенной на берегу Бискайского залива недалеко от Биаррица. На следующий день после бракосочетания Кассель устроил для молодой супруги трогательный сюрприз — спел под ее окнами самую настоящую серенаду.

Сегодня, 24 августа, Тина и Венсан отпраздновали бумажную свадьбу. В честь этого события Кунаки решила опубликовать в Сторис несколько кадров с торжества, которые ранее не выкладывала в соцсети. На романтичных снимках запечатлен не только сам праздник, но и подготовка к нему. А еще Кунаки показала своих очаровательных родителей и снимки, сделанные уже после торжества. На них Венсан и Тина выглядели невероятно счастливыми.

Напомним, что в апреле 2019 года у супругов родилась дочь. Малышку знаменитости решили назвать необычным именем — Амазони. В соцсетях супруги стараются не показывать кроху. Фолловеры же нисколько не сомневаются в том, что она растет настоящей красавицей.

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.