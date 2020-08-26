  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем

    • Розсилка
    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем

    Тина и Венсан отпраздновали бумажную свадьбу

    Когда Тина Кунаки и Венсан Кассель только начали свои отношения, далеко не все были готовы поверить в их искренность. Время шло, все больше интернет-пользователей очаровывались этой прекрасной парой. Это и неудивительно — модель с ее молодостью и красотой и актер с харизмой с легкостью покорили сердца подписчиков, которых в последние годы стало только больше.

    В августе 2018-го Тина и Венсан сыграли свадьбу. Торжественная церемония состоялась в Бидарте — небольшой коммуне, расположенной на берегу Бискайского залива недалеко от Биаррица. На следующий день после бракосочетания Кассель устроил для молодой супруги трогательный сюрприз — спел под ее окнами самую настоящую серенаду.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем
    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем
    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем
    Супермодель Тина Кунаки показала редкие свадебные фото с Венсаном Касселем

    Сегодня, 24 августа, Тина и Венсан отпраздновали бумажную свадьбу. В честь этого события Кунаки решила опубликовать в Сторис несколько кадров с торжества, которые ранее не выкладывала в соцсети. На романтичных снимках запечатлен не только сам праздник, но и подготовка к нему. А еще Кунаки показала своих очаровательных родителей и снимки, сделанные уже после торжества. На них Венсан и Тина выглядели невероятно счастливыми.

    Напомним, что в апреле 2019 года у супругов родилась дочь. Малышку знаменитости решили назвать необычным именем — Амазони. В соцсетях супруги стараются не показывать кроху. Фолловеры же нисколько не сомневаются в том, что она растет настоящей красавицей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

    Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.

     Читайте также: «Хьюстон, у нас проблема»: как выглядит самая красивая девушка Техаса
    знаменитости модель актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ