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    Жизнь

    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье

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    instagram.com/negzzia/ - Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    instagram.com/negzzia/

    Отправляясь в Париж, модель рассчитывала найти там убежище и работу

    29-летняя модель Негджия девять месяцев живет во Франции, пытаясь получить статус беженца. Ей пришлось спасаться из родной страны, чтобы избежать тюремного заключения и публичной порки.

    Девушка работала моделью с 22 лет. Два года назад фотографа, который провел с ней фотосессию в белье, арестовали. А фотографии Негджии были признаны «нескромными» и «непристойными». Ей грозило наказание – 148 ударов плетью. Но она успела сбежать. Сложив вещи в один рюкзак, иранка отправилась в Турцию.

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    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье
    instagram.com/negzzia/

    В Стамбуле она прожила около года. Негджию очень пугала близость Ирана. К тому же турки тоже очень консервативны и могли выдать ее властям.

    Отправляясь в Париж, модель рассчитывала найти там убежище и работу. Но ее знакомый, который обещал помочь с оформлением, потребовал в обмен на помощь стать его любовницей. Негджия отказалась.

     «Я гордая женщина, которая вышла из зоны комфорта и нарушила все правила, которые не имеют никакого отношения к женщинам», – заявляет иранка.

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