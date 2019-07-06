Иранской модели пришлось бежать из страны после снимков в белье



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Отправляясь в Париж, модель рассчитывала найти там убежище и работу

29-летняя модель Негджия девять месяцев живет во Франции, пытаясь получить статус беженца. Ей пришлось спасаться из родной страны, чтобы избежать тюремного заключения и публичной порки.

Девушка работала моделью с 22 лет. Два года назад фотографа, который провел с ней фотосессию в белье, арестовали. А фотографии Негджии были признаны «нескромными» и «непристойными». Ей грозило наказание – 148 ударов плетью. Но она успела сбежать. Сложив вещи в один рюкзак, иранка отправилась в Турцию.

В Стамбуле она прожила около года. Негджию очень пугала близость Ирана. К тому же турки тоже очень консервативны и могли выдать ее властям.

Отправляясь в Париж, модель рассчитывала найти там убежище и работу. Но ее знакомый, который обещал помочь с оформлением, потребовал в обмен на помощь стать его любовницей. Негджия отказалась.

«Я гордая женщина, которая вышла из зоны комфорта и нарушила все правила, которые не имеют никакого отношения к женщинам», – заявляет иранка.