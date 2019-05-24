Ирина Горовая пришла на свадьбу Потапа и Насти со своим возлюбленным



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Ирина Горовая instagram.com/orest.com.ua

Экс-супруга Алексея Потапенко без стеснений обнималась с любимым мужчиной

23 мая певица Настя Каменских и продюсер Потап сыграли свадьбу.

На торжество звезд пришло много украинских знаменитостей и друзей пары. На свадьбе появилась и экс-супруга Потапа, с которой они разошлись много лет назад, но остались и друзьями и бизнес-партнерами.

«Нам удалось развестись без скандалов и дележа имущества. Мы поговорили с дочерью Наташей. Андрюша тоже понимает, что папа и мама не вместе, но для него это не стало травмой, ведь Леша (Алексей Потапенко) и раньше все время пропадал на гастролях и дома бывал редко. Кстати, Андрей иногда говорит: «У меня два папы и много дедушек и бабушек». Он считает своей семьей и мою первую семью, мы же до сих пор прекрасно общаемся. Я вообще считаю, что женщина должна объединять. Даже если вы развелись, зачем разрывать отношения? Нужно просто идти дальше. В мой день рождения за столом сидит первый муж, второй муж, новый парень… Мы отлично ладим. Это идеальный вариант», – рассказала Ирина Горовая в одном из интервью.

Так, на свадьбу Насти и Потапа Горовая пришла в сопровождении своего избранника, бизнесмена Евгения Артюхова. Парочка имела сияющий вид, обнималась, держалась за руки и целовалась.

Стоит отметить, что кроме Ирины Горовой с возлюбленным на свадьбе также были замечены: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Владимир Дантес и Надя Дорофеева, Тина Кароль, композитор Руслан Квинта, Полина Логинова, Алла Кудлай и многие другие.

Поздравить молодоженов приехала и Верка Сердючка с огромным букетом цветов.