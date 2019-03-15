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    Жизнь

    Исполнила свою мечту: Леся Никитюк обзавелась недвижимостью

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    Леся Никитюк - Исполнила свою мечту: Леся Никитюк обзавелась недвижимостью
    Леся Никитюк

    Как призналась телезвезда, долгое время ее сокровенной мечтой была покупка дома

    К счастью, востребованность на ТВ помогает знаменитости осуществлять ее заветные желания. И не только для себя, но и для своих родных.

    «Когда я купила родителям дом, осуществилась моя мечта, – призналась звезда Нового канала. – По моему плану, это должно было произойти раньше. Мы всегда жили в маленькой квартире площадью 47 кв. м. Считаю, что каждый должен что-то сделать для родителей. Они верили в меня, благодаря чему я шла своей дорогой. Теперь хочу, чтобы на пенсии мои самые родные жили в своем доме, кормили курочек и нянчили внуков на свежем воздухе».

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    Леся Никитюк с отцом
    Леся Никитюк с родителями

    Также Леся Никитюк рассказала, как ей удается добиваться поставленных целей. В этом вопросе телезвезде очень помогают четко продуманная стратегия и визуализация. 

    «Нужна доска желаний, которую лучше повесить напротив зеркала, – рассказала знаменитая блондинка в интервью журналу Woman Magazine. – Свои желания надо видеть и помнить каждый день. Цели ставить так, чтобы они были необходимостью, как поесть или выпить воды. И третье – выбирать позитив, хорошее настроение и здоровье».

     

     

     

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