Исполнила свою мечту: Леся Никитюк обзавелась недвижимостью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Никитюк

Как призналась телезвезда, долгое время ее сокровенной мечтой была покупка дома

К счастью, востребованность на ТВ помогает знаменитости осуществлять ее заветные желания. И не только для себя, но и для своих родных.

«Когда я купила родителям дом, осуществилась моя мечта, – призналась звезда Нового канала. – По моему плану, это должно было произойти раньше. Мы всегда жили в маленькой квартире площадью 47 кв. м. Считаю, что каждый должен что-то сделать для родителей. Они верили в меня, благодаря чему я шла своей дорогой. Теперь хочу, чтобы на пенсии мои самые родные жили в своем доме, кормили курочек и нянчили внуков на свежем воздухе».

Также Леся Никитюк рассказала, как ей удается добиваться поставленных целей. В этом вопросе телезвезде очень помогают четко продуманная стратегия и визуализация.

«Нужна доска желаний, которую лучше повесить напротив зеркала, – рассказала знаменитая блондинка в интервью журналу Woman Magazine. – Свои желания надо видеть и помнить каждый день. Цели ставить так, чтобы они были необходимостью, как поесть или выпить воды. И третье – выбирать позитив, хорошее настроение и здоровье».