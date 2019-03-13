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    Жизнь

    Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына

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    Алла Костромичева с сыном - Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына
    Алла Костромичева с сыном

    Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» рассказала, как ей удается совмещать съемки, модельную карьеру и материнство

    Сыну Аллы Костромичевой – Сальваторе – 3 года и 3 месяца. Это милый русоволосый мальчуган, которого просто обожает вся съемочная группа «Топ-модели по-украински». Когда Алла привозит малыша на съемки, у команды проекта начинается праздник. 

    По просьбе поклонников Алла рассказала о нюансах воспитания маленького Сальви.

    «Сын почти всегда находится со мной, например, на съемки нового сезона «Топ-модели по-украински» мы, как обычно, прилетим вместе, – говорит Костромичева. – Я не беру его только тогда, когда лечу на Недели моды в другие страны. Там у меня такой насыщенный график, который не позволяет нам быть вместе. Я редко выкладываю фото с сыном в соцсетях просто потому, что считаю личную жизнь – личной».

    В воспитании малыша Алле помогают муж Джейсон, мама и няня, которая находится рядом с ребенком 24/7.

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    Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына
    Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына
    Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына

    «Я верю в то, что значение имеет именно качество проведенного с ребенком времени, а не его количество, – считает ведущая Нового канала. – Мне становится очень грустно, когда наблюдаю за некоторыми родителями, которые вроде бы и рядом, но при этом очень далеко. И все их общение с малышом сводится к командам «не лезь», «отойди», «помолчи, не видишь, я разговариваю». Мы с Сальви каждый день играем, прячемся в шкафу от драконов, строим высокие башни из конструктора. Я никогда не повышаю голос (если только речь не идет о его безопасности) и разговариваю с ним, как со взрослым. В 3,3 года у него прекрасный русский. Английский он понимает, но почти не говорит».

    А еще через несколько лет Сальваторе вполне может стать чемпионом по плаванию. Ведь в бассейн он попал сразу после рождения.

     «Мы приучали ребенка к плаванию с первых дней жизни, –  рассказывает Алла. – Для маленьких детей нырять – это естественный процесс и рефлекс, и Сал очень любит воду. Сейчас постоянно спрашивает, когда мы поедем на море.

    Ведущая Нового канала уверяет: главное в воспитании ребенка – любовь. И с ней сложно не согласиться. 

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