Алла Костромичева призналась, что никогда не повышает голос на сына



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева с сыном

Ведущая проекта «Топ-модель по-украински» рассказала, как ей удается совмещать съемки, модельную карьеру и материнство

Сыну Аллы Костромичевой – Сальваторе – 3 года и 3 месяца. Это милый русоволосый мальчуган, которого просто обожает вся съемочная группа «Топ-модели по-украински». Когда Алла привозит малыша на съемки, у команды проекта начинается праздник.

По просьбе поклонников Алла рассказала о нюансах воспитания маленького Сальви.

«Сын почти всегда находится со мной, например, на съемки нового сезона «Топ-модели по-украински» мы, как обычно, прилетим вместе, – говорит Костромичева. – Я не беру его только тогда, когда лечу на Недели моды в другие страны. Там у меня такой насыщенный график, который не позволяет нам быть вместе. Я редко выкладываю фото с сыном в соцсетях просто потому, что считаю личную жизнь – личной».

В воспитании малыша Алле помогают муж Джейсон, мама и няня, которая находится рядом с ребенком 24/7.

«Я верю в то, что значение имеет именно качество проведенного с ребенком времени, а не его количество, – считает ведущая Нового канала. – Мне становится очень грустно, когда наблюдаю за некоторыми родителями, которые вроде бы и рядом, но при этом очень далеко. И все их общение с малышом сводится к командам «не лезь», «отойди», «помолчи, не видишь, я разговариваю». Мы с Сальви каждый день играем, прячемся в шкафу от драконов, строим высокие башни из конструктора. Я никогда не повышаю голос (если только речь не идет о его безопасности) и разговариваю с ним, как со взрослым. В 3,3 года у него прекрасный русский. Английский он понимает, но почти не говорит».

А еще через несколько лет Сальваторе вполне может стать чемпионом по плаванию. Ведь в бассейн он попал сразу после рождения.

«Мы приучали ребенка к плаванию с первых дней жизни, – рассказывает Алла. – Для маленьких детей нырять – это естественный процесс и рефлекс, и Сал очень любит воду. Сейчас постоянно спрашивает, когда мы поедем на море.

Ведущая Нового канала уверяет: главное в воспитании ребенка – любовь. И с ней сложно не согласиться.