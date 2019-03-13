Муж экс-участницы «Холостяка» Розы Аль-Намри отказался от съемок в реалити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Совсем скоро в эфире появится проект о жизни ведущей пост-шоу «Как выйти замуж» и ее семьи – «7Я Розы»

Проект расскажет о личной жизни телеведущей, об участии в романтическом реалити «Холостяк», свадьбе, таинственном муже и отношения с ним. Стоит отметить, что Роза Аль-Намри не выставляла свою жизнь напоказ и тщательно оберегала свою семейную жизнь от поклонников. Из-за этого, история любви звезды обросла домыслами, сплетнями и загадками. Журналисты пытались докопаться до сути после публикации свадебных фотографий Розы и Александра Сивацкого, но девушка отказалась от комментариев.

«Все увидите в сериалити «7Я Розы». Для нас это тоже было интригой. Многих зрителей шокирует правда. На протяжении трех первых серий все получат исчерпывающие ответы по поводу мужа, любовных перипетий и треугольников», рассказал Scotch руководитель проекта Нового канала Сергей Мельник.

Роза Аль-Намри не любит делиться подробностями личной жизни. Но жанр сериалити не обходится без эмоциональных откровений участников.

«Во время съёмок мне было тяжело говорить о свадьбе, – признается Роза. – Так как я считаю, что эта история принадлежит двоим! Фотосессия, которую мы сделали с Сашей, была особенным и трепетным моментом для нас. И я предпочла бы его таким оставить. Но после публикации фотографий журналисты сами сделали выводы, я ничего не комментировала. Считаю, что, как и любой человек, имею право на фотосессию любой тематики и не должна оправдываться и объяснять, что происходит на каждом фото! Моего мужа в сериалити «7Я Розы» не будет».