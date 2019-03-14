Вслед за Тищенко из «Ревизора» уходит Анна Жижа: появился удобный случай изменить мою жизнь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Жижа

Ведущая Нового канала и бессменная шеф-редактор социального реалити «Ревизор» Анна Жижа покидает телеканал

За 11 лет работы на Новом Анна успела принять участие в создании многих программ на разных должностях – выпускающий редактор, шеф-редактор, ведущая новостей в «Репортере», ведущая проекта «Абзац!», постоянный эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору» и других проектов канала.

«Все 11 лет на Новом я делала массу интересной работы, но за 9 сезонов в «Ревизоре», как мне кажется, успела сказать зрителю все, что хотела рассказать в жанре социальных расследований, – признается Анна Жижа. – На канале происходит трансформация, многое меняется, и я решила, что это удобный случай изменить и мою жизнь. На днях я закончила большой и сложный кусок работы: провела несколько этапов кастингов. В результате творческий совет выбрал нового ведущего для нового сезона проекта. Также я успела найти новых редакторов, с которыми сейчас ежедневно работаю, подготавливая их к первой командировке. В новый сезон «Ревизор» заходит с обновленной командой и новыми руководителями. Уйти на этом этапе, закрыв все предыдущие, считаю правильным. Уверена, что никого не подведу таким своим решением».

Анна Жижа являлась не только шеф-редактором и соведущей «Ревизора», но и одним из создателей социального реалити. Именно этот проект является самой большой гордостью Анны.

«Ревизор» дал мне колоссальный опыт! – говорит Анна Жижа. – Это реалити, где в любой момент может случиться что угодно, и важно уметь «разруливать» все прямо здесь и сейчас. После такого опыта я не боюсь браться ни за один формат в мире».

Известно, что на данный момент Анна Жижа только рассматривает предложения от телеканалов и продакшнов, но пока не ответила согласием ни на один из предложенных вариантов.

«Мне повезло сотрудничать со многими крутыми ведущими, настоящими профи, и мое теплое отношение к ним неизменно! К примеру, у меня великолепные отношения с Сашей Педаном, который в моем телефоне просто «Педанчик». Притула еще со времен «Подъема» подписан как Притульчик, Оля Фреймут – как Фрейма со смайликом в конце. Я буду очень тепло вспоминать о работе с ними. Если говорить о нашей «ревизорской» команде, обо всем коллективе Творческого объединения номер 1 – будет более правильно назвать нас семьей. Со многими мы сотрудничали по 10 лет – это слишком много для того, чтобы считать друг друга просто коллегами. А во времена «Абзаца!» мне посчастливилось работать с Мишей Шамановым, Ирой Волковой и Андреем Шабановым, и это был невероятно интересный, яркий опыт! Теплое отношение ко всем этим людям с годами не меняется. Спасибо же хочу сказать абсолютно всем, кто носил и сегодня носит зеленую ленточку с новоканальским пропуском на шее. Вы все крутые!», - отметила Анна.