Из таксиста в артисты: Водитель компании Uber начал карьеру оперного певца благодаря опубликованному видео в сети

Один из руководителей Кейптаунской оперы Конрад Купидо просмотрел видео Мнгома в фейсбуке и пригласил таксиста на прослушивание. Запись голоса Мнгома произвела впечатление и на художественного руководителя оперной труппы Мэтью Уайлда: в комментарии BBC он сказал, что у южноафриканского певца действительно очень красивый тенор. Уайлд считает, что уже в следующем году Мнгома может появиться в программе Кейптаунской оперы.

В Uber Мнгома устроился, чтобы содержать семью, и все еще продолжает работать водителем. «Я так взволнован всем, что происходит сейчас в моей жизни, — всеми выступлениями, людьми, которые узнают меня, хотят сфотографироваться со мной», — сказал он BBC.