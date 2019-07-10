Организаторы Atlas Weekend пока еще не знают, приедет A$AP Rocky в Киев или нет



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A$AP Rocky Medialeaks.ru

Вчера стартовал один из самых масштабных музыкальных фестивалей этого лета

В этом году в списке выступающих звезд не только популярные украинские исполнители, но и реп и поп-звезды мирового уровня.

Однако еще до начала фестиваля самой обсуждаемой приглашенной звездой стал репер A$AP Rocky. Выступление исполнителя на Atlas Weekend было запланировано на 13 июня. Но из-за ареста звезды, выступление на украинском музыкальном фестивале оказалось под угрозой срыва. На данный момент, даже организаторы Atlas Weekend не могут с точностью ответить на вопрос будет A$AP Rocky выступать в столице или нет.

По официальным данным, репера задержали за нападение на человека в Стокгольме и будут держать под стражей до 19 июля.

Однако организатор фестиваля Дмитрий Сидоренко рассказал, что адвокаты исполнителя вчера, 8 июля, подали апелляцию на решение суда. По данным юриста музыканта, у A$AP Rocky есть большая вероятность выиграть дело, так как действия репера могут рассмотреть, как самооборону.

Верховный суд Швеции примет финальное решение или 10 или 11 июля. А значит, в случае выигрыша дела, у A$AP Rocky будет время прилететь в Киев и выступить на Atlas Weekend. По словам организаторов, репер скорее всего будет на фестивале. В противном случае его заменят американские исполнители из того же музыкального лейбла и того же уровня.

Джерело: Информатор