Известная российская артистка находится на грани смерти: врачи назвали страшные диагнозы Юлии Началой
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Розсилка
Врачи борются за жизнь известной артистки
К 38 годам певица Юлия Началова, которую украинские меломаны помнят по вокальному проекту «Утренняя звезда» обзавелась букетом самых разных болезней. Все эти недуги привели к тому, что артистка находится в состоянии искусственной комы.
Примерно восемь лет назад у певицы обнаружили подагру. Через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно артистку ошарашили - у нее сахарный диабет.
Как говорят эксперты, главная проблема Юли как раз "волчанка". При этом заболевании иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки - организм поедает сам себя. Болезнь вылечить невозможно, но состояние облегчить вполне реально с помощью специальной гормональной терапии.
Главная задача гормонов - ослабить иммунитет больного. Делается это для того, чтобы организм перестал атаковать свои же здоровые клетки. Началова лечила волчанку в США.
Так как у нее был целый букет болячек, то они одномоментно активизировались именно из-за терапии. Иммунитет-то оказался практически на нуле. При таких диагнозах пациенты заболевают от малейшего дуновения ветерка.
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А началось все, казалось бы, из-за безобидной ссадины. Юля натерла ногу. Рана не спешила заживать, певица усердно заливала ее лидокаином, видимо, для обезболивания. В итоге на ноге у Началовой на месте ранки образовалась дыра, пошел отек, голень покраснела.
По всей видимости, позже начался абсцесс. Поднялась температура. Когда в Москве Юлия обратиться к врачам, у нее на ноге была флегмона. Это острое гнойное воспаление в отличие от абсцесса не имеет четких границ. Все переросло в гангрену. Но ампутировать ногу, видимо, не представлялось возможным из-за общего тяжелого состояния Началовой. Воспалительный процесс захватил весь организм. Кроме этого всего, врачи диагностировали двухстороннюю пневмонию и отек головного мозга.
Сможет ли артистка побороть болезни, пока остается неизветным.
Джерело: Комсомольска Правда в Украине