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    Жизнь

    Чулки и пиджак на голое тело: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок в соцсетии

    • Розсилка
    Анна Седокова - Чулки и пиджак на голое тело: Анна Седокова опубликовала пикантный снимок в соцсетии
    Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova

    Певица снялась в образе кролика Playboy

    36-летняя Анна Седокова обожает удивлять подписчиков пикантными фото. Певица выложила кадр из фотосессии, для которой примерила очередной сексуальный образ.

    Бывшая солистка группы «Виа Гра» накинула на себя пиджак, который подчеркнул красивую зону декольте. Для полноты картины Седокова надела чулки, в которых ноги были очень длинными. Также певица распустила волосы и воспользовалась ободком с ушами кролика Playboy.

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    instagram.com/annasedokova

    Подписчики звезды Instagram либо восторгались ее фигурой, либо оставляли язвительные комментарии. К примеру, один из пользователей обратил внимание на то, что в левом нижнем углу некрасиво выглядывает провод.

    Джерело: graziamagazine.ru

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