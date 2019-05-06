Известная украинская певица лишилась автомобиля



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Оля Цибульская

У певицу и ведущей Оли Цибульской угнали авто

О неприятном инциденте артистка Оля Цибульская сообщила на своих страницах в соцсетях.

«ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Помогите найти», - попросила Цибульская своих фолловеров и опубликовала фотографию автомобиля.

Многие поклонники поддержали Цибульскую в соцсети и попытались помочь советами.





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Но нашлись и те, кто откровенно злорадствовал в комментариях.

«Радуйся, что это говно угнали. Возьми себе лексус или финик», «А нечего было себе покупать такую дорогую машину. Была бы обычная - никто бы и не украл», - пишут фолловеры.



