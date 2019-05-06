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    Жизнь

    Известная украинская певица лишилась автомобиля

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    Оля Цибульская - Известная украинская певица лишилась автомобиля
    Оля Цибульская

    У певицу и ведущей Оли Цибульской угнали авто

    О неприятном инциденте артистка Оля Цибульская сообщила на своих страницах в соцсетях.

    «ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Помогите найти», - попросила Цибульская своих фолловеров  и опубликовала фотографию автомобиля.

    Многие поклонники поддержали Цибульскую в соцсети и попытались помочь советами.


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    Но нашлись и те, кто откровенно злорадствовал в комментариях.

    «Радуйся, что это говно угнали. Возьми себе лексус или финик», «А нечего было себе покупать такую дорогую машину. Была бы обычная - никто бы и не украл», - пишут фолловеры.


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