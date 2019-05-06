Ведущая проекта «Ревизор: Магазины» рассказала, как правильно выбрать колбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Хоменко поделилась лайфхаками по выбору продуктов

Ведущая популярных телепроектов «Ревизор: Магазины» и «Тайный агент. Пост-шоу» Ирина Хоменко призналась, что она сама и ее семья редко едят колбасные изделия.

«У меня есть дома сушилка, и я делаю вяленое мясо, – рассказала ведущая Нового канала. – Для этого просто нарезаю его, вымачиваю, добавляю специи и сушу. Выходят замечательные мясные снеки».

Но для тех, кто все-таки не может обойтись без колбасы, Ирина советует читать надписи на этикетках.

«Должен же быть какой-то орган, который контролирует качество колбасы, – поделилась Хоменко. – Так вот: есть международные стандарты – это Хаспп/Насср и Исо/Iso. Что это такое? Это контроль. Приезжают люди, смотрят производство, находят слабые места, рассказывают, как устранить недостатки. Потом наносят еще несколько визитов, следят, чтобы соблюдалось внедрение внесенных изменений. И все это для того, чтобы продукция была безопасной. Важно: чтобы компания могла печатать их знак на своих этикетках, нужно обязательно пройти эту проверку. Но! Это за границей. У нас Хаспп, к сожалению, – это частенько «сам придумал, сам сделал, сам наклепал». Опять-таки, все зависит от ответственности производителя. Есть те, у которых все хорошо, и международный стандарт действительно соблюден. А есть, где полная фигня. Так что единственное, что дает надежду, – это наши ДСТУ. Там все-таки есть регламентированная рецептура. Если написано: «Яловичина вищого ґатунку», там она и будет. И не менее 70%. В общем, если есть ДСТУ или указаны другие международные стандарты, я надеюсь, что-то из них «стрельнет», и вы получите более-менее нормальную колбасу».

Кстати, если вас интересует из чего же делают колбасу, и сколько на самом деле в ней мяса, сегодня в программе «Тайный агент» на Новом канале Ирина Хоменко расскажет все правду.