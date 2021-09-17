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    Известного российского режиссера ввели в искусственную кому

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    Российский режиссер Андрей Звягинцев - Известного российского режиссера ввели в искусственную кому
    Российский режиссер Андрей Звягинцев

    Поражение легких Звягинцева составляет 92%

    Российского режиссера Андрея Звягинцева, который продолжает бороться с коронавирусом, находясь на лечении в Германии, ввели в искусственную кому. Сообщается, что поражение легких Звягинцева составляет 92%, он подключен к аппарату ЭКМО и находится в крайне тяжелом состоянии.

    Известно, что режиссер заболел в начале июля этого года. Его доставили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Через некоторое время после выписки он снова оказался в медучреждении, но уже в городской больнице имени Давыдовского. В итоге он попал в немецкую клинику. Также есть информация, что недавно врачи отключили Звягинцева от всех систем жизнеобеспечения и теперь готовятся выводить режиссера из медикаментозного сна.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес коронавирус
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    Известного российского режиссера ввели в искусственную кому