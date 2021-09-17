Известного российского режиссера ввели в искусственную кому

Поражение легких Звягинцева составляет 92%

Российского режиссера Андрея Звягинцева, который продолжает бороться с коронавирусом, находясь на лечении в Германии, ввели в искусственную кому. Сообщается, что поражение легких Звягинцева составляет 92%, он подключен к аппарату ЭКМО и находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что режиссер заболел в начале июля этого года. Его доставили в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Через некоторое время после выписки он снова оказался в медучреждении, но уже в городской больнице имени Давыдовского. В итоге он попал в немецкую клинику. Также есть информация, что недавно врачи отключили Звягинцева от всех систем жизнеобеспечения и теперь готовятся выводить режиссера из медикаментозного сна.

Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.