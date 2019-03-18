Известную украинскую телеведущую вытолкали из маршрутки



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Ирина Хоменко

Ирина Хоменко рассказала о конфликте с водителем маршрутки

В начале марта ведущая «Ревизор: Магазины» Ирина Хоменко попала в очень неприятную ситуацию. Когда она возвращалась в Киев из Боярки, своего родного города, у нее возник серьезный конфликт с водителем маршрутки. Об этом инциденте Ира рассказала в своем Facebook, вызвав немалый ажиотаж среди подписчиков. Более 1700 человек поделились ее публикацией на личных страницах.

Интерес к этой истории до сих пор не утих. Поклонники засыпают Ирину Хоменко вопросами о том, чем же все закончилось. Во время онлайн-конференции на YouTube-канале Нового ведущая «Ревизор: Магазины» решила раскрыть поклонникам все подробности конфликта:

«Расскажу больше, чем написала в Facebook. Это было возмутительно для меня! Я ездила в Боярку – город, в котором я родилась и выросла. Там сейчас живут мои друзья и племянницы. Возвращаясь из Боярки, я села в маршрутку 742. Вместе со мной зашла женщина и сказала водителю: «Я по пенсионному». Обычное дело, пенсионеры же имеют право ездить бесплатно. Водитель ей ответил: «Нет, льготников уже нет. Платите деньги». Женщина спокойно достает деньги. Я не особо вникаю в ситуацию, потому что и сама в этот момент достаю деньги, чтобы оплатить проезд. Кстати, он стоит 22 или 23 гривны! Это же немалые деньги, особенно для пенсионера.

Вдруг женщина поворачивается и говорит: «А кто тут пенсионер?». Услышала это и сама оглянулась, посмотрела, кто же сидит в маршрутке. И кого я увидела? Двое детей, две мамы и один подросток. Шоу «Интуиция» – угадай, кто из этих людей льготник. Я сажусь на место, а водитель начинает кричать на женщину: «Успокойтесь, платите за проезд или выходите!». Была половина десятого вечера. Кто будет стоять на улице? Она платит деньги и садится на место. Я завожу с ней разговор, а она мне говорит: «Ну как же так? Я всю жизнь работала. Работала медсестрой. Сколько я там денег получала? И сейчас должна еще платить здесь. Тем более, буклет висит, в котором написаны все правила».

Послушав историю женщины, Ирина Хоменко решила проверить, что написано в буклете, который висит рядом с водителем:

«Я подхожу, фотографирую. Снимок получился не очень хорошим. Вы же знаете, как ездить в наших маршрутках. Все трясется. Читаю: да, действительно в писках льготников числятся пенсионеры. Из маршрутки вышли мамы с детками, подросток. Мы стоим ждем. Они же любят так делать… Если едут, то гонят на скорости большой, а если стоим на остановке, то 5-10 минут.

Я подхожу к нему и говорю, что он был неправ. «Так! Что вы начинаете?! Женщина, успокойтесь! Я сказал, что льготников нет, уже все занято!» – он начинает кричать и беситься. Я уже молчу. Заходят люди, спрашивают, что случилось. Я показываю им жестами, что все нормально, проходите. Ну а что я буду всем рассказывать?

Он начинает движение, но уже ведь завелся. Едет и кричит: «Вот так вот! Боже, жлобы! Не могут за проезд заплатить! Я же сказал, что льготников нет». Я отвечаю: «Но ведь нет льготников уже, отдайте женщине деньги». Это его еще больше завело. Уже другие пассажиры говорят: «Слушайте, водитель, успокойтесь. Давайте, не ссорьтесь, езжайте прямо, вы же за рулем, отвечаете за наши жизни».

Несмотря на то, что люди встали на защиту ведущей «Ревизор: Магазины», водитель маршрутки продолжал свою тираду:

«Он останавливается и кричит: «Я вообще сейчас диспетчеру позвоню. Скажу, что сломался автобус и я буду возвращаться на базу. Я и говорю: «Звоните». Он начинает ехать, потом опять останавливается и говорит мне: «Если вы сейчас не успокоитесь, я вообще вас высажу». Я достаю телефон, потому что понимаю, что ситуацию уже выходить за грань. Пытаюсь его сфотографировать, но он выхватывает мой телефон, высовывает руку из окна и говорит: «Либо ты выйдешь, либо я его выкину». Я возмущаюсь: «Что вы себе позволяете?». Забираю телефон, успеваю кое-как сфотографировать водителя, и все: он меня выталкивает из маршрутки, закрывает двери и уезжает».





Та самая маршрутка, в которой случился неприятный инцидент между Ириной Хоменко и водителем

Но знаете, что самое смешное? До этого я сказала ему: «Вообще-то я журналист». А он мне отвечает: «Журналисты в маршрутках не ездят!». Вот так вот.

Закрывать глаза на эту ситуацию Ирина Хоменко не стала. Она попросила помощи у коллег-журналистов, чтобы найти перевозчика.

«Мы искали несколько дней, но так и не нашли перевозчика. Указано много телефонов, но ни на один не отвечают. Но! Я поеду в Боярку снова и найду, кто это. Поэтому держитесь! Я не буду сдаваться. Считаю, что на такое нельзя закрывать глаза», - заявила телеведущая.